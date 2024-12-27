Звезды украинского ТВ признались, что для них идеальный Новый год

Идеальный Новый год: шумная вечеринка или уютный ужин с семьей?

Владимир Гладкий, звезда "Дільничного з ДВРЗ"

Для меня идеальный Новый год - это праздник в кругу близких людей. Это могут быть друзья, или родня - главное, что я этих людей уважаю и люблю, и хочу, чтобы они были рядом. Если честно, то неважно, какая будет большая или маленькая компания, главное, чтобы было тепло, душевно и в хорошем настроении. В прошлом году встречал Новый год с любимой, а в этом году планируем праздник в компании друзей.

Владимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

Если бы спросили несколько лет назад, точно ответила бы - шумная вечеринка! Люблю танцевать, красиво одеваться, чтобы праздник вокруг и много смеха. Но сейчас же лучшее время - проведенное с семьей и близкими друзьями, без воздушных тревог. Хотела бы встретить НГ дома, обменяться подарками, поздравить родителей, которые живут в Харькове, и задонатить нашим военным, чтобы поблагодарить за возможность праздновать этот праздник дома.

Оксана Гутцайт (фото: пресс-служба)

Ведущие "Ранку у великому місті" Александр Швачка и Юлия Зорий

Александр: Идеальный Новый год - это год без войны. Когда близкие и родные могут мечтать полноценно, и у каждого своя мечта, а не одна на всех...

Александр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлия: Точно уютный ужин в кругу друзей или семьи. То раньше, в юношеские годы, хотелось праздновать отдельно, большой компанией друзей или одногруппников, а теперь пришло другое осознание - семья и близкие друзья, это самая большая ценность.

Юлия Зорий (фото: пресс-служба)