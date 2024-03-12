Звезда "Женского квартала" впервые стала мамой (фото)

Актриса "Женского Квартала" и "Лиги Смеха" Алина Блажкевич поделилась со поклонниками радостной новостью: она впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Со слов знаменитости, 10 марта у них с мужем родился сын. Мальчика назвали Андреем.
В своих соцсетях актриса показала кроватку из больницы с подписанным именем новорожденного.
"Всем привет! Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то да и сглазить. А оно мне не надо", - отметила Алина.
Алина Блажкевич впервые стала мамой (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
"Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни", - добавила она.
А тем, кто хочет поздравить ее семью с рождением первенца, она попросила помочь закрыть их сбор на покупку мавика для военных на передовой.
"Я желаю Андрюше жить в счастливой и мирной стране. Поэтому... мы хотим помочь закрыть сбор на мавик. Если хотите поздравить Андрюшу с приходом в этот мир, то поздравления сбрасывайте на баночку", - предложила звезда.
"Ну и напишите ему что-то в комментарии (я ему потом все покажу). Все деньги пойдут на мавик 3Т для 128 батальона 112 ОБТрО.Всех обнимаю", - рассказала актриса.
Отметим, что Блажкевич и ее муж Роман познакомилась во время съемок "Лиги смеха", где он представлял команду "Де Ришелье", а Алина была членом команды "Трио разные".
Алина Блажкевич с мужем (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
Пара объявила о своей помолвке в 2019 году во время съемок Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе, когда Роман подарил Алине обручальное кольцо сразу после ее выступления за кулисами шоу. В августе 2020 года влюбленные сыграли свадьбу.
Недавно Джамала рассекретила пол будущего ребенка.
Также Алина Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж.