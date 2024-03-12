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Зірка "Жіночого кварталу" вперше стала мамою (фото)

Аліна Блажкевич (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка "Жіночого Кварталу" та "Ліги Сміху" Аліна Блажкевич поділилася з прихильниками радісною новиною: вона вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Аліна Блажкевич народила первістка

Зі слів знаменитості, 10 березня у них з чоловіком народився син. Хлопчика назвали Андрієм.

У своїх соцмережах акторка показала ліжечко з лікарні із підписаним ім'ям новонародженого. 

"Всім привіт! Хотіла всім розказати, що на світ з’явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зглазить. А воно мені не треба", - зазначила Аліна.

Аліна Блажкевич вперше стала мамою (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

"Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті", - додала вона.

А тим, хто хоче привітати її родину з народженням первістка, вона попросила допомогти закрити їхній збір на купівлю мавіка для військових на передовій.

"Я бажаю Андрійку жити в щасливій і мирній країні. Тому… ми хочемо допомогти закрити збір на мавік. Якщо хочете привітати Андрійчика з приходом у цей світ, то привітання скидайте на баночку", - запропонувала зірка.

"Ну і напишіть йому щось в коментарі (я йому потім все покажу). Всі гроші підуть на мавік 3Т для 128 батальйону 112 ОБТрО.Всіх обіймаю", - розповіла актриса.

Зазначимо, що Блажкевич та її чоловік Роман познайомилася під час зйомок "Ліги сміху", де він представляв команду "Де Рішельє", а Аліна була членом команди "Тріо різні".

Аліна Блажкевич з чоловіком (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

Пара оголосила про свої заручини у 2019 році під час зйомок Літнього кубка "Ліги сміху" в Одесі, коли Роман подарував Аліні обручку відразу після її виступу за лаштунками шоу. У серпні 2020 року закохані зіграли весілля.

Нещодавно Джамала розсекретила стать майбутньої дитини.

Також Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

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