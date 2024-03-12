Звезда "Женского квартала" впервые стала мамой (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Алина Блажкевич родила первенца

Со слов знаменитости, 10 марта у них с мужем родился сын. Мальчика назвали Андреем.

В своих соцсетях актриса показала кроватку из больницы с подписанным именем новорожденного.

"Всем привет! Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то да и сглазить. А оно мне не надо", - отметила Алина.

Алина Блажкевич впервые стала мамой (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

"Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни", - добавила она.

А тем, кто хочет поздравить ее семью с рождением первенца, она попросила помочь закрыть их сбор на покупку мавика для военных на передовой.

"Я желаю Андрюше жить в счастливой и мирной стране. Поэтому... мы хотим помочь закрыть сбор на мавик. Если хотите поздравить Андрюшу с приходом в этот мир, то поздравления сбрасывайте на баночку", - предложила звезда.

"Ну и напишите ему что-то в комментарии (я ему потом все покажу). Все деньги пойдут на мавик 3Т для 128 батальона 112 ОБТрО.Всех обнимаю", - рассказала актриса.

Отметим, что Блажкевич и ее муж Роман познакомилась во время съемок "Лиги смеха", где он представлял команду "Де Ришелье", а Алина была членом команды "Трио разные".

Алина Блажкевич с мужем (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

Пара объявила о своей помолвке в 2019 году во время съемок Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе, когда Роман подарил Алине обручальное кольцо сразу после ее выступления за кулисами шоу. В августе 2020 года влюбленные сыграли свадьбу.