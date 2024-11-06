Звезда "Женского квартала" рассказала о первых серьезных отношениях в 31 год: как выглядит ее избранник

Девушка откровенно рассказала, что для нее это первый опыт серьезных отношений, когда она стала жить вместе с молодым человеком.

"Да, у меня есть любовь сейчас - Руслан. Он - сценарист. Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немного непонятно до конца. Эти отношения - это следствие моего тяжелого выбора, и больше ничего сказать не хочу. Но это, наверное, единственный мой глобальный выбор себя и сделать что-то хорошее себе, который был при всех обстоятельствах. Только сейчас начинает все стабилизироваться", - честно рассказала Оруджова.

Актриса также отметила, что они живут вместе с января, и она впервые почувствовала, что о ней могут заботиться.

"Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже не права. Заботится обо мне, уважает мои "загоны". И он мой мишка. Живем вместе с января. Это в первый раз так. И это не так просто входить в отношения в 31 год. И все не так случилось, как я представляла, но мне нравится", - рассказала актриса.

Также она показала совместное фото с любимым.

Скриншот

Кроме того, Руслан помог ей бороться с комплексами, о которых она также рассказала Ефросининой в интервью. Отметим, что девушка страдала расстройством пищевого поведения, а также периодически худеет, чтобы привести себя в форму.

"Был момент, когда некоторые части тела трогать было нельзя. Мой живот всегда нельзя было трогать. Пол года вообще не подходить к моему животу. Я не говорила этого, но всегда перекладывала руку. Я не любила этого. Для меня это триггерный момент. А потом он стал целовать и обнимать живот, говоря, что любит его и ему приятно трогать его. Мне это приносит уверенность и абсолютный комфорт. Нет никакого осуждения. Он показывает мне, что он меня принимает", - разоткровенничалась Оруджова.

Кто такая Анастасия Оруджова

Оруджова - украинская актриса, юмористка, автор. Участница телепроектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Игры приколов".

Родилась в 1992 году в Запорожье. Впервые сыграла на сцене в 8-м классе, ей досталась роль бабушки в "Красной шапочке".

Снялась в нескольких украинских фильмах.

В 2021 году принимала участие в "Танцах со звездами".

На репетиции своего первого номера Настя порвала связки коленного сустава. Врачи запретили ей танцевать, но все же она ослушалась их и исполнила джайв вместе с Денисом Самсоном.

После этого ей сделали срочную операцию на колене. Травма оказалась хуже, чем предполагалось ранее. На реабилитацию ушло более 8 месяцев.

После этого Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина.

Анастасия Оруджова (фото: instagram.com/orudjova_nastya)