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34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее жених

Понедельник 04 ноября 2024 19:25
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34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее жених Мила Нитич выходит замуж (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Любовь Блажко

Украинская певица Мила Нитич раскрыла неожиданные детали личной жизни. Она рассекретила, что больше не одинока и сейчас встречается с мужчиной, который на 6 лет младше ее. Более того, избранник уже успел сделать артистке предложение.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы для программы "Люкс ФМ" рассказывает подробнее, что известно.

Мила Нитич выходит замуж

По словам звезды, ее любимый не является публичным человеком и не связан с музыкальным миром. Напротив, он занимается бизнесом в сфере пищевой промышленности,

"Отношения начались недавно, буквально несколько месяцев назад. Надеюсь, что это будет надолго. Мы живем вместе. У нас разница в возрасте шесть лет, он младше. Сейчас он занимается открытием своего собственного бизнеса, связанного с пищевой промышленностью. Он вообще не из музыкальной сферы", - раскрывает подробности Нитич.

Относительно предложения, Мила уже приняла его, однако пока не спешит идти под венец. Она объяснила, почему выбрала именно такую позицию.

"Он сделал мне предложение. Я сказала да, конечно. Я сейчас обручена и дальше будет. О свадьбе я еще не думала. Пока я не хочу торопиться. Я обязательно продумаю это до мельчайших деталей. Я, конечно, хотела бы быть в роскошном платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, в кругу ближайших друзей. Но я понимаю, что сейчас нет того настроения. Хочется отпраздновать после победы", - говорит певица.

34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее жених34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее женихскриншоты из интервью

Напомним, Мила Нитич получила популярность после участия в вокальном шоу "Голос країни". На одном из этапов она спела песню "Malay", однако дойти до полуфинала ей так и не удалось.

Также Нитич принимала участие в "Новой Волне" 2009, где заняла седьмое место вместе с группой "Пара нормальных". Как и ее коллеги, она получила приз в размере 50 тысяч долларов от Аллы Пугачевой, которая, как известно, поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее жених34-летняя Мила Нитич выходит замуж: кто ее женихМила Нитич рассказала о своем избраннике (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Также мы писали, что звезда "Дневников вампира" выходит замуж.

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