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Звезда украинских сериалов чуть не утонул во время съемок: что известно

Ярослав Шахторин (фото: instagram.com/yaroslav_scha)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Ярослав Шахторин вспомнил, как чуть не погиб во время съемок комедийного детектива "Ворон и Воробьев", снятого еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью артиста ТСН.ua.

Подробности

Так, по словам Ярослава, в одной из серий ему и его напарнику, актеру Владимиру Ращуку, который сейчас защищает Украину на фронте, пришлось нырять в холодную воду. Это было в ноябре.

"Это выглядело так: Вова, как аквамен, выходит из воды и тянет что-то в руке, чем ближе он подходит к берегу, тем становится понятно, что это - его напарник. Эта сцена далась мне непросто. Вова, который раньше занимался моржеванием, ныряет и выныривает нормально, а я нырнул - меня спазмирует от холода, я еле дышу", - рассказал Шахторин.

Ярослав Шахторин (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Тогда он попробовал еще раз, однако у него не получилось.

"Не получается выйти из воды, как задумано. Тогда он спокойно так говорит мне: "Яричек, я тебя немного притоплю, но ты не бойся, я тебя вытащу». Я снова ныряю, у меня опять ничего не получается, но деваться некуда - Вова меня притопил и буквально вынес из воды. Те 7-9 метров до берега казались мне вечностью", - признался актер.

Что известно о Ярославе Шахторине

Ярослав родился в Никополе. В 2015 году стал студентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Еще во время учебы принимал активное участие в театральных постановках, а позже начал сниматься в кино.

Самые известные роли Ярослава в сериалах "Женский доктор", "Вызов" и "Новенькая".

Ярослав Шахторин (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

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