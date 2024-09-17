Популярный музыкант остался без квартиры в Харькове в результате российской атаки: что известно

Популярный украинский музыкант Олег Звягинцев сообщил о разрушенной квартире в результате российских обстрелов Харькова в воскресенье, 15 сентября . Его недвижимость полностью выгорела из-за прямого попадания ФАБа.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу артиста.

Детали

К счастью, Олега и его родных не было дома, и именно это спасло им жизнь. В соцсетях Звягинцев сообщил, что все остались живы, однако нанесен материальный ущерб.

"Вчерашний ФАБ по Харькову попал прямо в нашу квартиру на Велозаводской на 10 этаже. Квартира разрушена взрывом и последующим пожаром. К счастью, в квартире в этот момент не было никого, и моя семья не пострадала", - отметил исполнитель.

"Многие, увидев фото в интернете, написали мне, спасибо за ваши слова поддержки! Мы, честно говоря, в шоке и отчаянии, полное опустошение внутри и еще до конца не осознали", - также написал член команды певца Сергея Бабкина, кум Снежаны Бабкиной.

Звягинцев показал последствия разрушений (Фото: facebook.com/zvyagintsev)

Музыкант написал, что ГСЧС не позволяет подниматься выше шестого этажа, поскольку остается высокая вероятность обрушения. Также специалисты сообщили исполнителю, что на его квартиру обрушилось жилье этажом выше.

"Впереди наверняка длительный процесс восстановления, если там вообще возможно восстановление. В настоящее время ГСЧС не пускают выше 6 этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы (сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый)", - написал также Олег.

Снежана Бабкина прокомментировала ситуацию и призвала неравнодушных помочь ее куму.

Звягинцев - кум Снежаны Бабкиной (Фото: instagram.com/stories/snezhana_babkina)

Напомним, 15 сентября страна-оккупант Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела погиб один человек, более 40 людей получили ранения.