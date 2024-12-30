Звезда "Топ-модель по-украински" впервые станет отцом: трогательное видео

Победитель четвертого сезона шоу "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян впервые станет отцом. Радостное известие он объявил в соцсетях, поделившись романтическим видео со своей избранницей Анастасией.

Самвел Туманян станет отцом

"Наконец-то мы можем разделить с вами самое дорогое. Скоро все расскажем", - поделились влюбленные. Они обнародовали ролик, где можно увидеть Анастасию с круглым животиком, и Самвелла, который нежно целует избранницу в живот.

Анастасия Синанян, как известно, является фитнес-тренершей и блогершей. Ее отношения с Самвелом начались в феврале 2022 года, а через два года они узаконили свои отношения.

"Наконец-то пришло время рассказать самое важное событие этого года", - также подчеркнул звезда "Топ-модель по-украински" в stories. Пара пообещала подписчикам держать их в курсе относительно подготовки к роли родителей в ближайшее время. Поэтому можно понять, что юзеры совсем скоро узнают другие, не менее интересные детали.

Реакция сети

Тем временем поклонники и близкие влюбленных продолжают поздравлять их с радостным известием. Они желают будущим родителям счастья, а малышу - крепкого здоровья и удачной судьбы. Также некоторые из пользователей сети подметили, что Анастасия появилась в образе, который демонстрировала во время своей "беременной" фотосессии Хейли Бибер.

Самвел Туманян и его избранница Анастасия (фото: instagram.com/samvel_official) Самвел Туманян и его избранница Анастасия (фото: instagram.com/samvel_official)

Что известно о Самвеле Туманяне

Он получил известность после победы в четвертом сезоне шоу "Топ-модель по-украински". Своей харизмой и талантом парень смог пробиться в модельный шоу-бизнес, а также покорить музыкальную индустрию.

27-летний Самвел, кроме музыки и моделинга, является чемпионом Украины по боевому самбо среди юношей. Артист взял себе псевдоним Самвел.

Будущая знаменитость родился в семье армянина и украинки. Спортом начал заниматься с 7-летнего возраста - это были борьба, плавание, а впоследствии и бои без правил. Хорошие спортивные результаты позволили ему стать чемпионом Украины, но из-за травмы челюсти парень вынужден был отказаться от любимого занятия.

Самвел Туманян (фото: instagram.com/samvel_official)

Самвел получил профессию бухгалтера, окончив Университет Фискальной службы Украины.

Победа Самвелла на проекте "Топ-модель по-украински" сделала его первым мужчиной-победителем в украинской истории этого шоу. В 2018 году Самвел начал карьеру рэпер, и даже снимался в одном из клипов Алины Гросу.