"Не одни такие "итальянцы": сын предательницы Повалий неожиданно высказался о ссорах с женой

Денис Повалий, сын предательницы Таисии Повалий , которая продолжает жить в РФ и молчит о войне, высказался о своей личной жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Денис Повалий рассказал о ссорах с женой

Так, артист в соцсетях сделал неожиданное заявление, отметив, что они с Ланой Вихровой поссорились, а теперь после ссоры он снова добавляет его в друзья в соцсетях.

"У вас тоже так?" - поинтересовался он у своих подписчиков.

Денис Повалий высказался о личной жизни (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Позже исполнитель добавил, что, судя по реакциям подписчиков, понял, что не только у них с женой бушуют подобные эмоциональные страсти.

"Уже вижу по вашим реакциям, что мы не одни такие "итальянцы", - написал Денис, показав, как его возлюбленная снова подписалась на него в Instagram.

Другое заявление Повалия (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Напомним, Денис и Светлана поженились в 2015 году, а позже у них родился сын Демьян. О своей личной жизни Денис нечасто говорит в соцсетях, потому этот случай стал своеобразным исключением.

Денис Повалий и его супруга Светлана Вихрова (Фото: instagram.com/bro.ducer)

Так же редко мужчина комментирует и войну в Украине. Ранее делал проукраинские заявления, но при этом упоминал нарратив про "восемь лет" и писал, что россияне "не просто так напали на Украину". В завершение Повалий отмечал, что считает себя пацифистом и хочет мира во всем мире.

Денис, как известно, во время полномасштабной войны уехал с семьей в Испанию. И там он продолжает проживать и сейчас, в доме звездной матери.

Мужчина со своей звездной матерью (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Позиция Таисии Повалий

Певица выбрала сторону страны-агрессора и даже успела получить российский паспорт. Она открыто поддерживает политику Путина и не считает нужным осуждать преступления РФ против нашей страны.