"Не одни такие "итальянцы": сын предательницы Повалий неожиданно высказался о ссорах с женой
Денис Повалий, сын предательницы Таисии Повалий, которая продолжает жить в РФ и молчит о войне, высказался о своей личной жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Денис Повалий рассказал о ссорах с женой
Так, артист в соцсетях сделал неожиданное заявление, отметив, что они с Ланой Вихровой поссорились, а теперь после ссоры он снова добавляет его в друзья в соцсетях.
"У вас тоже так?" - поинтересовался он у своих подписчиков.
Денис Повалий высказался о личной жизни (Фото: instagram.com/den_povaliy)
Позже исполнитель добавил, что, судя по реакциям подписчиков, понял, что не только у них с женой бушуют подобные эмоциональные страсти.
"Уже вижу по вашим реакциям, что мы не одни такие "итальянцы", - написал Денис, показав, как его возлюбленная снова подписалась на него в Instagram.
Другое заявление Повалия (Фото: instagram.com/den_povaliy)
Напомним, Денис и Светлана поженились в 2015 году, а позже у них родился сын Демьян. О своей личной жизни Денис нечасто говорит в соцсетях, потому этот случай стал своеобразным исключением.
Денис Повалий и его супруга Светлана Вихрова (Фото: instagram.com/bro.ducer)
Так же редко мужчина комментирует и войну в Украине. Ранее делал проукраинские заявления, но при этом упоминал нарратив про "восемь лет" и писал, что россияне "не просто так напали на Украину". В завершение Повалий отмечал, что считает себя пацифистом и хочет мира во всем мире.
Денис, как известно, во время полномасштабной войны уехал с семьей в Испанию. И там он продолжает проживать и сейчас, в доме звездной матери.
Мужчина со своей звездной матерью (Фото: instagram.com/den_povaliy)
Позиция Таисии Повалий
Певица выбрала сторону страны-агрессора и даже успела получить российский паспорт. Она открыто поддерживает политику Путина и не считает нужным осуждать преступления РФ против нашей страны.
Тем временем Вера Брежнева разозлила украинцев циничным поступком.
Также мы писали, что американская рэперша вышла на сцену в платье украинского бренда и вспомнила о войне.