Финалистка Нацотбора назвала главный месседж, который должна показать Украина на "Евровидении-2025"

Что говорит Маша Кондратенко

Исполнительница отмечает, что в случае ее победы на Нацотборе она будет транслировать на "Евровидении-2025" не только силу украинцев, но и слабость. Артистка хочет напомнить миру о полномасштабной войне в Украине и рассказать, насколько трудно бывает гражданам нашей страны.

"Потому что во всех новостях украинцы - это сильный народ, который борется уже много лет с соседним недогосударством. Но хочется показать, что нам не всегда легко, что мы не всегда сильны. Хочется искренне поделиться нашей трагедией. И, конечно, показать украинскую культуру. Ведь несмотря на все, что у нас происходит, мы продолжаем создавать, мы продолжаем поддерживать наших людей творчеством и мы не стоим на месте", - говорит она.

Кроме того, Кондратенко высказалась о песнях своих конкурентов - других финалистов Нацотбора. Знаменитость признается, что каждый трек ей по-своему кажется интересным.

"Мои друзья MOLODI, для которых конкурсная песня - еще и супер личная история. И это чувствуется! Песня Влада Шерифа вызывает эмоцию. Трек KRYLATA замечательный. И композиция Ziferblat - группы, с которой мы работаем в одной музыкальной компании GNS (geisha ninja samurai). Мне очень нравится их припев. Словом, все достойные, но все решится во время живых выступлений", - рассказывает певица.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Относительно вопроса о возможном победителе Нацотбора, исполнительница признается, что переживать условия конкуренции ей бывает трудно, поскольку часть участников являются ее хорошими знакомыми или даже друзьями.

"Когда у меня есть конкуренция, мне прямо сносит немножечко крышу. Если быть честной, то мне сейчас на самом деле трудно. Учитывая то, что в этом отборе некоторая часть участников - это мои друзья, мои хорошие знакомые. И мне трудно сказать, кто должен победить. Все станет понятно, когда уже будут живые выступления 8 февраля. И тогда все поймем, кто готов представлять нашу страну и морально, и своими способностями вокальными и артистическими", - делится селебрити.

Напомним, на Нацотборе Кондратенко будет исполнять песню под названием "No Time to Cry", которая посвящена теме "нормальной ненормальности". Также в этой композиции отображается "ДНК украинского народа". Как отмечает сама автор, композиция должна показать "параллель с состоянием каждого украинца сейчас".

"Я не хотела писать что-то не в контексте войны. Потому что, как по мне, "Евровидение" уже давно вышло за рамки песенного конкурса, там каждый транслирует свои месседжи, свои состояния, свои взгляды. Для меня было очень важно написать песню, которая будет транслировать то, что происходит у нас в Украине, но с надеждой на лучшее", - объясняла Маша.