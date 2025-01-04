"Спорили кто из нас приемный". Звезда "Спіймати Кайдаша" вспомнила детство с братом (фото)

Актриса Антонина Хижняк, известная ролью Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", показалась с братом по случаю дня его рождения. Она поделилась в сети теплыми словами, а также обнародовала серию кадров с родным человеком.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
В посте она оставила для него трогательные слова и поделилась воспоминаниями об их детстве. Сегодня Антону исполнилось 33, и между ними разница в возрасте полтора года.
"Ссоры по любому поводу, споры до хрипоты, взаимные претензии и драки до крови. Игрушки строго пополам, сникерс делился под линейку до миллиметра, мы даже делали график кто когда спит с котом. Слезы бабушки, уговоры мамы, "ременяка" от папы - ничего не помогало, это все повторялось годами. Сколько мы жили вместе, столько и спорили кто из нас "приемный", потому что не может быть таких двух разных детей в одной семье", - написала Хижняк.
Также Антонина отметила, что после окончания школы они практически одновременно покинули родительский дом и каждый занялся развитием своего жизненного пути. А после лет разлуки оба встретились уже "новыми версиями себя" и готовы были принять отличия друг друга.
"Теми, которые наконец были готовы воспринять различия друг друга и начать сознательную работу по налаживанию контакта (раз уж поезд жизни несет нас в одном вагоне, то стоит подружиться с этим "пассажиром", - призналась звезда.
Актриса не скрывает, что имеет с братом доверительные отношения, поскольку они хорошо понимают и разделяют боли и радости друг друга. Они много вместе прошли и имеют свои "скелеты в шкафу", но при этом очень стараются "не потеряться в этом мире".
Напоследок знаменитость поблагодарила родителей за подарок, "который нельзя купить ни за какие деньги мира".
"Бог знал, кого мне "подселить", чтобы я вывезла эту жизнь. P.S. Мои родные мама и папа, спасибо вам за любовь и терпение. Вы сделали мне такой подарок, который не купишь ни за какие деньги мира. Низкий вам поклон", - поделилась она.
Коллеги и поклонники засыпали семью комплиментами и поздравили мужчину с днем рождения. Вот некоторые их реакции:
Актрисе 34 года, и популярность пришла к ней после роли в вышеупомянутом сериале. Она окончила Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого, а также после учебы работала в Киевском академическом театре кукол.
Кроме актерства, она занимается дублированием и озвучиванием фильмов, сериалов и мультфильмов. Является официальным украинским голосом Дейзи Ридли и Алисии Викандер.
Антонина разведена, от этого брака звезда воспитывает сына Максима. Также в прошлом имела отношения с актером Александром Боднаром, которые закончились в прошлом году.
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А еще Антонина Хижняк высказывалась о будущем украинских детей.
Для написания материала были использованы источники: пост из Instagram Антонины Хижняк, информация о ней со страницы Википедия.