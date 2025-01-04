"Спорили кто из нас приемный". Звезда "Спіймати Кайдаша" вспомнила детство с братом (фото)

Антонина Хижняк показала брата

В посте она оставила для него трогательные слова и поделилась воспоминаниями об их детстве. Сегодня Антону исполнилось 33, и между ними разница в возрасте полтора года.

"Ссоры по любому поводу, споры до хрипоты, взаимные претензии и драки до крови. Игрушки строго пополам, сникерс делился под линейку до миллиметра, мы даже делали график кто когда спит с котом. Слезы бабушки, уговоры мамы, "ременяка" от папы - ничего не помогало, это все повторялось годами. Сколько мы жили вместе, столько и спорили кто из нас "приемный", потому что не может быть таких двух разных детей в одной семье", - написала Хижняк.

Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Также Антонина отметила, что после окончания школы они практически одновременно покинули родительский дом и каждый занялся развитием своего жизненного пути. А после лет разлуки оба встретились уже "новыми версиями себя" и готовы были принять отличия друг друга.

"Теми, которые наконец были готовы воспринять различия друг друга и начать сознательную работу по налаживанию контакта (раз уж поезд жизни несет нас в одном вагоне, то стоит подружиться с этим "пассажиром", - призналась звезда.

Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Актриса не скрывает, что имеет с братом доверительные отношения, поскольку они хорошо понимают и разделяют боли и радости друг друга. Они много вместе прошли и имеют свои "скелеты в шкафу", но при этом очень стараются "не потеряться в этом мире".

Напоследок знаменитость поблагодарила родителей за подарок, "который нельзя купить ни за какие деньги мира".

"Бог знал, кого мне "подселить", чтобы я вывезла эту жизнь. P.S. Мои родные мама и папа, спасибо вам за любовь и терпение. Вы сделали мне такой подарок, который не купишь ни за какие деньги мира. Низкий вам поклон", - поделилась она.

Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Реакция сети

Коллеги и поклонники засыпали семью комплиментами и поздравили мужчину с днем рождения. Вот некоторые их реакции:

"Брат - опора на всю жизнь. Поздравления!"

"Искренние поздравления! Как это знакомо... Мурашки по коже"

"Берегите и цените кровные отношения"

"Пусть растет красивым, здоровым и счастливым!"

"Поздравляю вашего брата. Хорошенькие, такие похожи!"

"Счастья безграничного"

"Это счастье - иметь родного человека"

"Это самый ценный подарок от родителей"

Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антонина Хижняк показала фото с братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Что известно об Антонине Хижняк

Актрисе 34 года, и популярность пришла к ней после роли в вышеупомянутом сериале. Она окончила Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого, а также после учебы работала в Киевском академическом театре кукол.

Кроме актерства, она занимается дублированием и озвучиванием фильмов, сериалов и мультфильмов. Является официальным украинским голосом Дейзи Ридли и Алисии Викандер.

Антонина разведена, от этого брака звезда воспитывает сына Максима. Также в прошлом имела отношения с актером Александром Боднаром, которые закончились в прошлом году.

Антонина Хижняк воспитывает сына (фото: instagram.com/tonya_actress)