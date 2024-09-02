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"Хотелось бы больше украиноязычных". Известная актриса высказалась о будущем украинских детей

Понедельник 02 сентября 2024 17:30
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"Хотелось бы больше украиноязычных". Известная актриса высказалась о будущем украинских детей Антонина Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Антонина Хижняк провела сына Максима во второй класс и поделилась постом с размышлениями о будущем наших детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

По словам звезды сериала "спіймати Кайдаша", ей с сыном было тяжело просыпаться после ракетной атаки россиян на Киев.

"После такой тяжелой ночи едва встали в ту школу, но хорошо, что успели почувствовать момент" вот оно, Максим пошел во 2 класс". Так жаль деток, растущих в войне. На их поколение уже выпало немало, и Бог его знает, что ждет впереди", - написала знаменитость.

&quot;Хотелось бы больше украиноязычных&quot;. Известная актриса высказалась о будущем украинских детей

Антонина Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)

Впрочем, Антонина говорит, что хочет верить в лучшее, продолжать жить, обучать детей, "потому что другой Украины у нас нет".

“А главная ценность есть люди, НАРОД. И дети, с которых этот народ начинается. Так же, как он когда-то начинался и с вас", - добавила Хижняк.

&quot;Хотелось бы больше украиноязычных&quot;. Известная актриса высказалась о будущем украинских детей

&quot;Хотелось бы больше украиноязычных&quot;. Известная актриса высказалась о будущем украинских детей&quot;Хотелось бы больше украиноязычных&quot;. Известная актриса высказалась о будущем украинских детей

Антонина Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)

Также актриса сказала, что ей хотелось бы больше слышать украиноязычных детей, однако она понимает, что это должны ребенку прививать их родители.

"Выводов не будет, на 3 году полномасштабной уже все давно должны были сделать свои собственные. А ваши детки с удовольствием пошли в школу или как мой Макс?", - поинтересовалась у фолловеров Хижняк.

Ранее мы рассказывали, что семья Мирошниченко отвела дочерей в первый класс.

Также писали, кто еще из украинских звезд отвел своих детей в школу.

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