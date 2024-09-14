Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" поразила эффектной фотосессией: как выглядит актриса

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости пишет об этом подробнее.

Что показала Хижняк

В блоге исполнительница роли Мотри выложила соответствующие снимки, на которых предстала в нескольких амплуа. Один из них состоял из классического наряда - брюк и пиджака - который актриса подчеркнула красной помадой и солнцезащитными очками.

Новые фото Хижняк (Фото: instagram.com/tonya_actress)

Другой образ звезды - изысканное атласное платье, которое имело бретели с жемчужинами. Завершили этот аутфит нежный макияж и объемно уложенные волосы.

Актриса показала яркие кадры (Фото: instagram.com/tonya_actress)

На других снимках Антонина позировала в шелковом наряде мятного оттенка, а еще - примеряла вязаную полупрозрачную накидку. На большинстве фото звезда украинского кино позировала с серьезным выражением лица.

Другие образы звезды (Фото: instagram.com/tonya_actress)

"С днем украинского кино. При всех сложностях и рисках этой профессии - я обожаю свою работу. Кто бы не хотел прожить сотню жизней вместо одной? Это невероятная магия искусства - "путешествовать" сквозь пространство и время. И я мечтаю о том моменте, когда о наш кинематограф будут говорить в мире. Поздравляю всех причастных и тоже благодарю за поздравления", - говорится в публикации, которую обнародовала Хижняк.

Антонина Хижняк показалась в яркой фотосъемке (Фото: instagram.com/tonya_actress)

Реакция сети

Коллеги и поклонники не перестают засыпать селебрити комплиментами. Вот некоторые из них:

"Антонина, мои поздравления! Пусть будет как можно больше интересных кинопроектов"

"Красавица и прекрасная актриса"

"Мои поздравления! Пусть еще будет больше лент с вами! Вы очень классная и колоритная!"

"Вы любимая актриса украинского кино, вы прекрасна. Поздравляю, и спасибо за вклад в украинский кинематограф"

"Поздравляю! Антонина, Вы прекрасная актриса! Ваши роли - это любовь. Спасибо за вашу несокрушимость и искренность!"

"Какие красивые фото. Просто удивительно. Вы красавица"

"Шикарная женщина!".

К слову, Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа, наиболее известная исполнением роли Мотри в вышеупомянутом комедийном украинском сериале "Спіймати Кайдаша". Киноработа от продюсера Наталки Ворожбит была снята по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я".