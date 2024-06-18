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Звезда "Скаженого весілля" признался, сколько денег зарабатывает в месяц

Арам Арзуманян (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян признался, сколько зарабатывает денег в месяц и на что тратит больше всего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Славе Демину.

Арам Арзуманян рассказал о заработках

По словам знаменитости, основным источником его дохода сейчас является актерская карьера.

В среднем, говорит артист, он зарабатывает от 60 до 100 тысяч гривен ежемесячно. Много средств уходит на бытовые вещи.

"Мне кажется, я даже больше трачу, чем зарабатываю. На бытовые в основном. У меня много на бензин уходит. Ну я еще доначу, у меня есть друзья, которым я помогаю постоянно, потому что они там (на фронте, - Прим.ред), а я здесь. Просто домашние какие-то дела. У меня родители здесь живут рядом со мной", - поделился Арзуманян.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Самая большая материальная мечта актера

Звезда проживает вместе с семьей в собственной квартире, однако говорит, что мечтает переехать в дом.

"Хочу себе дом, но жена этого не хочет. Она говорит, что в доме всегда есть работа, постоянно надо что-то делать, "а я не хочу этого". Ну а я наоборот", - сказал Арам.

Также артист признался, что хочет приобрести новую машину, но в приоритете сейчас дать детям хорошее образование.

 

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