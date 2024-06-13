Помните шоу "Знак якості" с Грубичем? Ведущий признался, сколько тысяч долларов на нем зарабатывал

Известный телеведущий Константин Грубич стал очень известен благодаря шоу "Знак якості", на котором он рассказывал о продуктах и выяснял, безопасно ли есть товары от той или иной торговой марки.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Славе Демину Грубич признался, сколько он зарабатывал на этом шоу, а также сколько получает сейчас.

Ведущий озвучил свои доходы

По словам Грубича, который ведет сейчас проект "Польова кухня", он не может раскрыть свою зарплату. По условиям контракта ведущий не имеет права на разглашение такой информации.

Но он вспомнил, сколько зарабатывал в прошлом. Как оказалось, тогда он получал много денег - 6 тысяч долларов в месяц.

"Потом, это длилось недолго, несколько месяцев, обвалился доллар. Из 4 стал 8 и фактически это уменьшилось", - признался Грубич.

Впрочем, заметил ведущий, "это очень крутая была зарплата". А сейчас, если сравнивать доходы с прошлыми, они снизились в несколько раз. Иногда бывают такие месяцы, когда Грубич не зарабатывает даже 2-3 тысяч долларов.

"У меня не только рабочая зарплата", - отметил артист и кулинар.

Грубич рассказал о своих доходах (скриншот)

Сколько тратит Грубич

Ведущий повторился о том, что "месяц на месяц не приходится", но все же сказал, что он примерно тратит столько же, сколько и зарабатывает.

В среднем речь идет о 50 тысячах гривен в месяц. Но это деньги, объяснил Грубич, которые идут не только на обеспечение его жизни. Он содержит семью, но его дети уже не нуждаются в его материальной помощи.

Грубич живет с женой Инной, родившей от него троих детей - двух дочерей и сына. Но старшая дочь ведущего трагически погибла в 2014 году.