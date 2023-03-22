"Пусть гуляют по Киеву": звезда "Скаженого весілля" внезапно нашел "хороших россиян"

Украинский актер Назар Заднепровский считает, что есть россияне, которые заслуживают украинские паспорта. Он перечислил тех, кто осуждает полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом, а также о своем общении с экс-коллегами из России артист рассказал в интервью для "Слава+".

О "хороших русских"

"Я так думаю, что так как Невзорову нужно украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджаков…их единицы. Понимаете, на 140 млн 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине, пусть гуляют по Киеву, пусть любуются", - считает Заднепровский.

Об актрисе Галина Безрук

Безрук - была партнершей артиста в фильме "Будиночок на щастя". Сейчас актриса живет в России и молчит о том, что происходит в Украине. По словам Заднепровского, последний раз он с ней общался 24 февраля 2022 года.

"Галя, бог тебе судья" - так бы я ей сказал сейчас и так ей говорил до войны, до активной фазы. Говорил ей, чтобы забирала сюда своего мужа-москвича, ребенка, будешь тут жить. Уже тогда начинались терки всякие. Она объяснила, что дело было не в муже, они тогда на грани развода были, а дочка и так жила в Украине. Но - работа! Она актриса мьюзик-холла, и в Москве он есть, а в Украине нет ни одного. Она не драматическая актриса, а актриса пения. И она говорила, что основная причина - это ее работа. И в Киеве она станет безработной", - объяснил артист.

Об общении с экс-коллегами в России

Общаться с бывшими коллегами в России Заднепровский перестал еще до полномасштабного вторжения. С некоторыми он поддерживал связь, поздравляли друг друга с праздниками. Среди таких приятелей он назвал Сергея Бурунова, и Урганта. Но с 2014 года общение начало затухать.

Артист вспомнил, что в 2014 году, когда уже началось наступление России и аннексия Крыма, а он заканчивал съемки в "Последнем из Магикян". Его партнеры по съемочной площадке уже понимали, что в дальнейших съемках Заднепровский участвовать не будет и он сам это так же понимал.

"Когда закончились съемки, и я уже уезжал, меня провожали аплодисментами. Провожали аплодисментами, так как я честно отработал и чувствовал, что интеллигенция, вот эта московская, они все и все прекрасно понимают. 2014 год. Им уже тогда было очень неудобно. Им уже тогда было дискомфортно. Но они не могли сказать: Назар, извини, мы не правы", - рассказал артист.

Кто такой Назар Заднепровский

Украинский актер, Заслуженный артист Украины, Народный артист Украины, из актерской династии Ткаченко-Заднепровских. Играет в театре, снимается в кино, ведет телепередачи, дублирует.

Звезда "Скаженого весілля" - всех трех частей, сыграл там роль Василия Сердюка.

Также играл в сериалах: "Последний москаль", "Слуга народа", "Будиночок на щастя", "Великі вуйки", "Тот, кто не спит".