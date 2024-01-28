Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм засветилась в шляпе от украинского бренда (фото)

Кэт Грэм появилась на публике в кепе от бренда Baginskiy

Кэт показала довольно интересный загадочный образ с аксессуаром от украинского известного бренда Baginskiy.

Девушка выбрала шляпу черного цвета с вышитыми элементами желтого цвета. Сочетание черного и желтого выглядит стильно и современно, тем более в таком аксессуаре, как шляпа.

34-летняя звезда сериалов создала интересный лук в цветовой гамме total-black. Она объединила айтемы из коллекции Жана-Поля Готье и аксессуар Baginskiy.

Кэт Грэм в шляпе от украинского бренда (фото: instagram.com/katgraham)

Грэм добавила загадочности своему образу и дополнила его черной вуалью-сеткой, которая хорошо сочетается со шляпой и надела короткие прозрачные перчатки в тон.

Кэт далеко не единственная американская знаменитость, которая вышла на публику в головном уборе от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Звезда сериала "Дневники вампира" Кэт Грэм зажглась в Париже в кепи Piercing-inspired Baker Boy Cap, украшенной инициалами бренда. Это фото актриса показала в своем Instagram и отметила все бренды, которые были на ней в тот вечер.

Также стоит сказать, что эта кепка хорошо сочетается с эксцентричным платьем Кэт черным длинным пальто черного цвета. В общем лук Грэм выглядит загадочно и нестандартно, потому что, несмотря на свою цветовую гамму, он не выглядит слишком грустным и нейтральным.