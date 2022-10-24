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Звезда сериала "Папик" сообщила о беременности: милое фото с животиком

Украинская актриса сообщила о беременности (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская актриса Дарья Рыбак, которая сыграла в сериалах "Сваты", "Папик" і "100 тысяч минут", сообщила, что ждет первенца.

Фото артистка опубликовала на странице в Instagram.

33-летняя звезда показала первые фото с округлым животом.

"Мое тихое счастье", - подписала она.

По ее словам, в условиях преступной и разрушительной войны актрисе сложно найти причины радоваться жизни, однако теперь у будущей мамы она есть - ее малыш.

"У каждого из нас есть причина жить! У каждого из нас каждый день есть причины просыпаться, улыбаться, благодарить за жизнь и наслаждаться этой жизнью! Моя причина сейчас у меня под сердцем. Это мое чудо, мое счастье и мое спокойствие. Жизнь продолжается!" Его невозможно остановить! Не забывайте об этом", - написала она.

Дарья Рыбак сообщила о беременности (скрин)

Рассказать о беременности Рыбак решила только 24 октября. Все потому, что 24 февраля Россия напала на Украину и эти цифры всегда будет помнить каждый украинец.

"Знаете, что самое интересное. Сегодня 24-е число. Эти две цифры навсегда запечатлелись в нашем подсознании. Но именно сегодня мне захотелось поделиться с вами этой новостью", - добавила звезда.

Дарья Рыбак сообщила о беременности (скрин)

Добавим, что в июле Даша похвасталась фотографией кольца на безымянном пальце и поделилась, что она сказала "Да".

Отношения с любимым она держит в секрете, поэтому его имя публике неизвестно.

Актриса Дарья Рыбак рассказала о беременности (instagram.com/dashiki_rybak)

Ранее мы сообщали, что недавно украинская теннисистка Элина Свитолина впервые стала мамой.

Также мы писали, что Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом.

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