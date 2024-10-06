ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Элитный скуф": Потап хотел пошутить о скандале с МСЭК, но что-то пошло не так (видео)

Воскресенье 06 октября 2024 17:46
UA EN RU
"Элитный скуф": Потап хотел пошутить о скандале с МСЭК, но что-то пошло не так (видео) Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), нарвавшийся на хейт из-за пародии на Винника, снова решил пошутить. И в этот раз артист хотел "попасть в тренды" благодаря недавнему скандалу с руководительницей Хмельницкой МСЭК и ее сыном, разоблаченными на незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Потап опубликовал в TikTok.

Что запостил репер

Так, Потап повторил сцену, которая уже стала мемом. Речь идет по моменту, когда во время обысков муж главы МСЭК улегся прямо у кучи денег, пока правоохранители находили и изымали огромное количество доказательств.

Репер тоже лежал, а в качестве реквизита он взял две купюры (по 500 гривен) и немного монет. Он наложил на видео аудиодорожку.

"Видели уже видео элитного скуфа, лежащего на кровати рядом с 6 миллионами долларов? Такой, с пузиком, ну как нужно. Ну а почему ему не лежать?", - говорится на видео.

Сам Потап при этом перебирал купюры. Он ничего не говорил, ведь был в "образе".

@potapreal

Елітний скуф - Артем Приходько

Почему Потапа снова захехтали

Впрочем, попытка пошутить не была успешной. В комментариях Потапа в очередной раз начали критиковать. Юзеры оставили немало негативных комментариев, среди которых:

  • "В тебе, Потап, не менше грошенят"
  • "Хоч би не прибіднявся"
  • "Потап, хоча б пару тисяч зелені поклав, чому так бідно"
  • "Що це за дід?"
  • "Бідний Потап, все роздав на акції та розіграші. Ну, молодець! Все на ЗСУ. Повертайся вже додому, ми бачили, що ти все задонатив"
  • "Олексію, а де ти зараз є? Кажуть, що втік з країни, але я не повірив".

Что известно о скандале с руководительницей МСЭК

Напомним, 4 октября ДБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них дома было изъято около 6 миллионов долларов.

Руководитель Хмельницкой МСЭК и ее сын разоблачили на незаконном обогащении на 6 млн долларов

Деньги везде. Как в сети реагируют на шокирующее состояние руководительницы МСЭК из Хмельницкого

Обыски у руководительницы МСЭК (фото: dbr.gov.ua)

А сама подозреваемая, чиновница Татьяна Крупа, пыталась выбросить часть денег в сумке через окно. Установлено, что ее сын занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства о незаконном оформлении инвалидности мужчинам, пытавшимся избежать призыва в армию. И уже стало известно, что списки "уклонистов", которые нашли у главы МСЭК, будут проверять.

Кстати, раньше мы уже рассказывали, что певица Ассоль впервые ответила, что на самом деле ее связывает с Потапом.

Кроме того, Светлана Тарабарова призналась, что думает о Потапе после всех его "зашкваров".

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап Новости шоу-бизнеса сканал Звезды шоу-бизнеса Звёзды
NEWS
Трамп на первой встрече с Путиным спросил о поставках оружия Украине: NYT узнало о деталях
Трамп на первой встрече с Путиным спросил о поставках оружия Украине: NYT узнало о деталях