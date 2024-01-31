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Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)

Среда 31 января 2024 15:09
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Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон громко отметила первый День рождения своего сына и поделилась фотографиями.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Как Пэрис Хилтон отпраздновала День рождения сына

Сверхпопулярная американская актриса Пэрис Хилтон вместе с мужем, бизнесменом и писателем Картером Реумом отпраздновали первый День рождения общего сына, по имени Феникс.

Следует сразу сказать, что Хилтон устроила очень громкий и роскошный праздник, тематикой которого стал детский мультфильм Русалочка. Это можно увидеть благодаря тому, что дом был украшен шариками голубого цвета и тематическими локациями.

Ради того, чтобы Феникс и другие гости получили как можно больше эмоций, Пэрис и Картер решили привезти домой контактный зоопарк. Для Феникса привезли уток, кур, кроликов и маленьких козлят. А также на празднике присутствовал пони белого цвета, который напоминал единорога под правильным костюмом.

Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)

Пэрис Хилтон отмечает День рождения сына (фото: instagram.com/parishilton)

Глядя на фото, понятно, что праздник получился таким, каким и планировалось, ведь на лицах сияют искренние улыбки.

Сама 42-летняя Хилтон для праздника малыша выбрала голубое пышное платье, которое полностью отвечает морской тематике, сделала сдержанный макияж и дополнила свой образ тиарой.

Пэрис пригласила своих звездных друзей с их малышами, которые, вероятно, будут друзьями Феникса, а именно: Румер Уиллис с девятимесячной дочерью Луэттой, Келли Озборн с сыном Сидни, Ланса Басса с двухлетними двойняшками Александром и Вайолет и других.

Праздник действительно получился масштабным и интересным, ведь артистка всегда все делает с размахом и желает выделиться среди других. А День рождения сына - хороший повод для того, чтобы устроить роскошное мероприятие.

Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый День рождения сына (фото)

Пэрис Хилтон отмечает День рождения сына (фото: instagram.com/parishilton)

Раньше мы рассказывали о том, как Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон сквозь годы.

Также читайте наш материал о том, почему детей Пэрис Хилтон родила суррогатная мать.

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