Звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом: нежное фото малыша

37-летний актер Эд Вествик, известный по роли Чака Басса в культовом сериале "Сплетница", впервые стал отцом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Эд поделился серией черно-белых фото с женой Эми Джексон и новорожденным ребенком.
"Добро пожаловать в этот мир, малыш. Оскар Александр Вествик", - подписал публикацию актер, раскрыв имя сына.
Эд Вествик с женой и сыном (фото: instagram.com/edwestwick)
Новость о помолвке Эда Вествика и Эми Джексон - фотомодели и актрисы индийского кино - появилась в январе прошлого года.
В августе пара сыграла свадьбу в Италии, а уже в октябре объявила, что ждет пополнения.
Для артиста этот ребенок стал первым, тогда как у 33-летней Эми уже есть пятилетний сын.
Ранее она была помолвлена с Джорджем Панайоту, наследником миллионера Андреаса Панайоту, однако их отношения завершились незадолго до ее знакомства с Вествиком.
Сам Эд также имеет насыщенную историю отношений. Он был короткое время женат на актрисе Рени Даймонд, а с 2008 по 2010 год встречался с коллегой по сериалу "Сплетница" Джессикой Зор.
В 2020 году у него был роман с моделью Тамарой Франческони.
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