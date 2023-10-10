Звезда Playboy, которая любит россиян, поддержала ХАМАС в войне против Израиля: что известно

Playboy расторг контракт с американской моделью и порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой (Mia Khalifa) из-за ее публикации в социальных сетях в поддержку террористических актов ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на письмо Playboy, которое журнал разослал своим подписчикам.

Миа Халифа потеряла контракт Playboy

В письме представители компании отметили, что "Мия сделала отвратительные и осуждающие комментарии, восхваляя атаки ХАМАС на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей".

"В Playboy мы поощряем свободу выражения взглядов и конструктивные политические дебаты, но мы придерживаемся политики нулевой терпимости к языку ненависти. Мы ожидаем, что Мия поймет, что ее слова и действия имеют последствия", - говорится в письме Playboy.

Миа Халифа потеряла контракт Playboy (фото: скриншот Twitter)

После этого профиль Мии, которая являлась одной из самых популярных моделей журнала, исчез из сайта издания для взрослых.

Все началось с того, что несколько дней назад Миа опубликовала твит, выражая солидарность с боевиками ХАМАС.

"Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы на неправильной стороне апартеида и история это покажет со временем", - написала актриса 7 октября.

Миа поддержала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Также она репостит "анекдоты" о том, что Украина поддерживает Израиль в войне с террористами.

Миа поддержала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Впоследствии Халифа подлила масла в огонь, опубликовав твит, где поощряет боевиков ХАМАС "фиксировать разворачивающиеся события в горизонтальном высококачественном видео 4K".

Миа поддержала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Миа пишет, что она понимает, что из-за ее позиции она "потеряет свой бизнес", но "справедливость важнее".

Что известно о Мие Халифе

Миа Халифа приобрела популярность в 2014 году после того, как сыграла в порнофильме в хиджабе.

Это резко осудили на Ближнем Востоке, обвинив Халифу "в унижении себя и своей страны".

Миа Халифа (фото: instagram.com/miakhalifa)

Родители перестали с ней общаться, а после видео ей стали поступать угрозы.

После съемок в фильмах для взрослых Халифа работала помощником юриста и бухгалтером.

Сейчас она ведет блог и комментирует футбольные матчи.