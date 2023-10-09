Певица KOLA оказалась в Израиле под обстрелами ХАМАС: "С одной войны приехала в другую"

Известная украинская певица Настя Придиус, выступающая под псевдонимом KOLA, находилась в Израиле во время нападения ХАМАС. По словам исполнительницы, ей пришлось быть несколько часов в бомбоубежище.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

KOLA оказалась в Израиле в эпицентре боевых действий

В своем блоге певица разместила несколько stories из бомбоубежища, сообщив, что она находится в Израиле.

Так, певица призналась, что ей страшно от происходящего и что она шокирована количеством выпущенных из Сектора Газы по Израилю ракет.

"Я в Израиле. Это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз херачат просто. Эти звуки... Это трэш", - рассказала KOLA.

Певица KOLA во время нападения ХАМАС находилась в Израиле (фото: instagram.com/kola__official)

Позже артистка сообщила, что ее рейс отменили, поэтому она не знает, как уехать из страны.

"Мой рейс отменили, пока я не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи ироды со всех сторон... Какие неконтролируемые и могут делать все, что им придет в голову", - сказала певица.

Певица KOLA во время нападения ХАМАС находилась в Израиле (фото: instagram.com/kola__official)

Впоследствии Анастасии все же удалось найти билет в Прагу.