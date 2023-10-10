Зірка Playboy, яка любить росіян, підтримала ХАМАС у війні проти Ізраїлю: що відомо

Playboy розірвав контракт з американською моделлю і порноактрисою ліванського походження Мією Халіфою (Mia Khalifa) через її публікації в соціальних мережах у підтримку терористичних актів ХАМАС на Ізраїль.

При написанні матеріалу використовували такі джерела: Playboy, Twitter і Instagram Мії Халіфи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лист Playboy, який журнал розіслав своїм передплатникам.

Міа Халіфа втратила контракт Playboy

У листі представники компанії відзначили, що "Мія зробила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей".

"У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що Мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки", - йдеться в листі Playboy.

Міа Халіфа втратила контракт Playboy (фото: скріншот Twitter)

Після цього профіль Мії, яка була однією з найпопулярніших моделей журналу, зник з сайту видання для дорослих.

Додамо, що все почалося з того, що кілька днів тому Міа опублікувала твіт, висловлюючи солідарність з бойовиками ХАМАС.

"Якщо ви можете дивитися на ситуацію в Палестині і не бути на боці палестинців, то ви на неправильному боці апартеїду, і історія це покаже з часом", - написала акторка 7 жовтня.

Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Також вона репостить "анекдоти" про те, що Україна підтримує Ізраїль у війні з терористами.

Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Згодом Халіфа підлила масла у вогонь, опублікувавши твіт, де заохочує бойовиків ХАМАС "фіксувати події, що розгортаються, у горизонтальному високоякісному відео 4K".

Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)

Міа пише, що вона розуміє, що через її позицію вона "втратить свій бізнес", але "справедливість важливіша".

Що відомо про Мію Халіфу

Міа Халіфа здобула популярність у 2014 році після того, як зіграла у порнофільмі в хіджабі.

Це різко засудили на Близькому Сході, звинувативши Халіфу "в зневажанні себе та своєї країни".

Міа Халіфа (фото: instagram.com/miakhalifa)

Батьки перестали з нею спілкуватися, а після відео їй почали надходити погрози.

Після зйомок у фільмах для дорослих Халіфа працювала помічником юриста та бухгалтером.

Наразі вона веде блог та коментує футбольні матчі.