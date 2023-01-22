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Звезда "Папика" и "Сватов" родила первенца: милое фото крохи

Фото: Дарья Рыбак, украинская актриса (instagram.com/dashiki_rybak)
Автор: Владимир Костырин

Звезда сериалов "Папик", "100 тысяч минут" и "Сваты" Дарья Рыбак впервые стала мамой - украинская актриса родила первенца, и поделилась в сети снимком малыша.

Милое фото Рыбак опубликовала на в своем Instagram.

Знаменитость отметила, что роды прошли вчера, 21 января. У них с женихом теперь появился сыночек.

"21.01.2023… День, изменивший жизнь…День, когда родился наш сын. День, когда я стала мамой. День, когда мы стали родителями. День, когда жизнь приобрела новые смыслы. Ну, привет, сынок! Добро пожаловать в наш мир", - пишет Дарья.

Актриса также выложила в интернете первую фотографию мальчика, но лицо крохи пока не показывает.

Актриса Дарья Рыбак родила сына (фото: instagram.com/dashiki_rybak)

Добавим, что о своей беременности 33-летняя Рыбак решила публично рассказать только в октябре прошлого года, а чуть ранее - в июле, Даша похвасталась фотографией кольца на безымянном пальце, которое ей подарил возлюбленный, делая предложение. Имя его актриса держит в секрете.

Актриса Дарья Рыбак (фото: instagram.com/dashiki_rybak)

Дарью с рождением ребенка тепло поздравляют другие украинские селебрити - звезды кино и шоубиза. Так, в комментариях под постом опубликованы теплые добрые пожелания от Дарьи Петрожицкой, Анны Кошмал, Michelle Andradе, Анастасии Цимбалару, Юлии Богдан и не только.

Дарью Рыбак поздравляют с рождением малыша (фото: скрин комментариев instagram.com/dashiki_rybak)

Ранее мы рассказывали, что в октябре украинский актер Виктор Стороженко, который воюет на передовой, снова стал папой.

Напомним также, что прошлой осенью модель, блогер и актриса Виктория Маремуха впервые стала мамой.

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акторкаПапікСватиДарія Рибак