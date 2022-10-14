Украинский актер, который воюет на передовой, снова стал папой: милые фото дочки

Актер "Молодого театра" и защитник Украины Виктор Стороженко, который с оружием в руках отражает навалы российских оккупантов, снова стал отцом.

Об этом 32-летний актер рассказал в своем Instagram в stories .

Жена Стороженко Анастасия вместе с их 3-летним сыном Мартином сейчас в Польше, куда выехали после начала полномасштабного вторжения РФ. Сам же Виктор отправился на фронт в составе добровольческого батальона "Свобода".

Виктор Стороженко с позывным "Мавр" защищает Украину на фронтах (фото: facebook.com/martin.fildman)

Кстати, о том, что супруга в положении и ждет второго ребенка, он узнал буквально за несколько дней до большой интервенции в феврале.

Сегодня, 14 октября, актер и боец ВСУ поделился радостной новостью - у них с Анастасией родилась дочка.

Жена Виктора Стороженко Анастасия 14 октября родила дочку (фото: instagram.com/stories/martinfildman)

Девочку назвали Кира.

"Теперь я понимаю, почему схватки продолжались 29 часов. Чтобы твоя дочка родилась в День Защитника Украины", - указал Виктор в фото из роддома полученное сообщение с поздравлениями.

Счастливая мама с новорожденной дочкой (фото: instagram.com/stories/martinfildman)

Стороженко вместе с побратимами участвовал в обороне Лисичанска, Северодонецка, а после выхода из этих городов в боях под Зайцево 10 августа получил ранение.

Виктор Стороженко (фото: facebook.com/martin.fildman)

"Сражение длилось с 07:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии пи**ры захватили наши позиции, вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом. В 18:00 наша команда из трех человек: Я (Мавр), Расист Олег Вячеславович Дьяков и Вандам Костя Виноградский расчетом расх***чилиили их на захваченной позиции, все пи**ры, забежавшие в блиндаж - 200-е, после чего штурмовая бригада 30/18 выдвинулась на зачистку.

В 18:45 нашу точку накрыли кассетные мины! Уже во время мед. эвакуации мы узнали, что все подчищено, фронт под нашим контролем!!! Моя жертва не напрасна!!! Слава Украине!!!" - описал Виктор в Facebook тот бой и как обломок вражеской мины попал ему в лицо.

Стороженко из-за ранения чуть не лишился глаза (фото: facebook.com/martin.fildman)

Позже Виктор в ряде интервью отметил, что во время ожесточенной битвы под Зайцево был тот момент, когда "смирился со своей смертью".

Также Стороженко добавил, что держаться ему помогают ежедневные звонки и разговоры с женой.

Виктор Стороженко с сыном Мартином и женой Анастасией (фото: facebook.com/martin.fildman)

Виктор Стороженко, актер и военный ВСУ (фото: facebook.com/martin.fildman)