Звезда "МастерШеф" откровенно рассказала, почему не хочет больше рожать детей

Так, Мартыновская сейчас счастлива в новых отношениях. Однако становиться вновь мамой она не собирается.

"Я думала, что я успею до 35 лет, и сейчас мне уже исполнилось 35, а я не успела, так как планировала, так как хотела, Боженька, видимо, видит это иначе, а уже дальше, честно, не хочу", - подчеркнула кулинар.

На ее решение также повлиял тот факт, что Веру она воспитывает сама. Отметим, что в 2015 году Ольга вышла замуж за коллегу по имени Иван, с которым работала в одном заведении. Однако вскоре после рождения дочери пара распалась, и Мартыновская сама воспитывает ее.

Мартыновская с дочерью (фото: instagram.com/olga_martynovska)

"Те, кто имеют такой опыт (матери-одиночки - ред.), поймут. Он непростой", - подчеркнула судья "МастерШеф".

Также она подчеркнула, что ей не в кайф материнские будни, когда нужно всю себя посвящать ребенку, стирке и готовке.

"Хочется уже какого-то времени для себя, без памперсов этих. Я не та мама, которая будет кайфовать от того, что целый день занимается стиркой белья, варит каши... Нет, я такого кайфа не получала. Мне больше нравится, когда ребенок взрослый, когда он уже в разговоре, в диалоге, в мыслях", - подытожила она.

Что известно о Мартыновской

Ольга родом из Николаева. До 14 лет ее мама не подпускала дочь к кухне, жалела и говорила, что в браке она успеет "наиграться" кастрюлями. Но потом мама Оли тяжело заболела, а девочке пришлось принять на себя роль главной хозяйки дома.

Во время учебы в университете несколько раз стажировалась во Франции, затем выучила язык и подрабатывала там в сфере обслуживания.

Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Девушка победила в 3-м сезоне популярного шоу "МастерШеф". Это подарило ей возможность учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu.

В 2017 году Ольга стала одним из совладельцев парижского ресторана Les Foodies и вошла в список "MOF 2017 - лучшие повара Франции" как лучший шеф-повар среди женщин-иностранцев.

С 2020 года является судьей проекта "МастерШеф".

Воспитывает 8-летнюю дочь Веру.

Недавно у Мартыновской завязались новые романтические отношения. О ее любимом известно немного: он старше ее на 17 лет, его зовут Руслан и он также причастен к кулинарной сфере. Он был женат и имеет детей.

Судья "МастерШеф" с дочерью (фото: instagram.com/olga_martynovska)