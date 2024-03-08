Звезда "МастерШеф" сообщила о беременности: милое фото с животиком

Победительница и экс-судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась с поклонниками радостной новостью - она беременна первенцем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кондитерки.
Так, звезда показала снимок с новой фотосессии, на которой она позирует с округлым животиком.
Можно предположить, что экс-судья проекта "МастерШеф" находится на последних месяцах беременности.
Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Кто родится у Глинской - мальчик или девочка - она не сообщила, как и другие подробности о предстоящем пополнении.
Фаны поздравляют знаменитость с интересным положением и желают ей легкой беременности.
Отметим, что в недавнем своем интервью Елизавета рассказывала, что 15 лет назад уже была беременна.
Однако ребенок родился мертвым из-за халатности врачей платного отделения больницы в Ялте, где она рожала 15 лет назад.
По словам Глинской, врачей так и не наказали.
К слову, сейчас Лиза замужем за Максимом Большаковым. Они начали встречаться во время пандемии, а в 2022 году связали себя узами брака.
Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
У мужчины есть сын, который часто проводит время вместе с ними.
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