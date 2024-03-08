Звезда "МастерШеф" сообщила о беременности: милое фото с животиком

Лиза Глинская впервые станет мамой

Так, звезда показала снимок с новой фотосессии, на которой она позирует с округлым животиком.

Можно предположить, что экс-судья проекта "МастерШеф" находится на последних месяцах беременности.

Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Кто родится у Глинской - мальчик или девочка - она не сообщила, как и другие подробности о предстоящем пополнении.

Реакция пользователей

Фаны поздравляют знаменитость с интересным положением и желают ей легкой беременности.

Вітаю. Якщо мені не здалося, то ще раз вітаю

Якщо так, дуже рада за вас

Нехай ваша вагітність пройде благополучно і дитинка буде здоровенька

Вітаю від щирого серця

Щирі вітання

Отметим, что в недавнем своем интервью Елизавета рассказывала, что 15 лет назад уже была беременна.

Однако ребенок родился мертвым из-за халатности врачей платного отделения больницы в Ялте, где она рожала 15 лет назад.

По словам Глинской, врачей так и не наказали.

К слову, сейчас Лиза замужем за Максимом Большаковым. Они начали встречаться во время пандемии, а в 2022 году связали себя узами брака.

Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

У мужчины есть сын, который часто проводит время вместе с ними.