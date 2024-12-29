Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, боялась ли рожать в 41 год

Так, по словам Глинской, она сталкивалась с предубеждениями относительно материнства после 40 лет.

Однако ее дети являются прекрасным подтверждением того, что все возможно.

"Я сама через это прошла, многое услышала. Будто мое время уже прошло. Но это не так, и мои дети являются ярким свидетельством этого. И если будет воля Божья, то обязательно у меня еще родятся детки", - высказалась шеф-повар.

Лиза Глинская с мужем и детьми (скриншот)

Она также объяснила, почему решила объявить о рождении своих малышей, хотя ранее в соцсетях заявляла, что "счастье любит тишину".

"За 12 лет публичной жизни я привыкла делиться со своей аудиторией всем. И здесь я знала, что не смогу долго держать самое большое счастье моей жизни в секрете. Это было дело времени. Рано или поздно я это сделала бы", - сказала судья шоу "МастерШеф".

Напомним, 4 ноября Лиза Глинская стала мамой двух девочек, которые появились на свет путем кесарева сечения. Новорожденные весили 1980 и 1970 граммов, а их рост составил 44 и 46 сантиметров соответственно.

Дети Лизы Глинской (скриншот)

Свой первый опыт материнства Лиза пережила трагически. В 25 лет она потеряла ребенка из-за халатности врачей в платном отделении больницы в Ялте, где более 15 лет назад проходили роды.

Младенец родился мертвым, и привлечь медиков к ответственности семье так и не удалось. Через несколько недель после выписки муж Лизы отправился в больницу за документами, но отделение уже было закрыто, а все архивы рожениц загадочно исчезли.

Эта трагедия глубоко повлияла на жизнь Лизы. Она отдалилась от мужа, замкнулась в себе, а впоследствии вовсе разорвала отношения с ним. Восстановить себя и найти вдохновение ей помогла кулинария.

В мае 2022 года Лиза Глинская во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Максим Большаков.