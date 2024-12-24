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Монатик в третий раз стал отцом: первое фото малыша

Вторник 24 декабря 2024 19:29
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Монатик в третий раз стал отцом: первое фото малыша Дмитрий Монатик, его жена Ирина и старшие сыновья (фото: instagram.com/irishamonatik_)
Автор: Катерина Собкова

Певец Дмитрий Монатик в Святвечер перед Рождеством поделился с фанами радостной новостью - он стал отцом в третий раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram.

"Всех поздравляем с наступающими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Да будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина властвует небесами, а изверги проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые врата, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает. Невероятно благодарим", - написал он.

Также он опубликовал милое семейное фото возле праздничной елки с супругой Ириной, сыновьями Платоном и Даниилом, а также новорожденным на руках.

Никаких подробностей, когда в семье Монатика случилось радостное событие, он не стал раскрывать.

Монатик в третий раз стал отцом: первое фото малыша

Монатик, его жена и трое детей (фото: instagram.com/irishamonatik_)

Напомним, Дмитрий Монатик , известный как MONATIK - украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Заслуженный артист Украины (2021).

Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" (2016, 2017) и "Голос страны" (2019, 2020, 2021).

С женой Ириной в браке 9 лет. Они воспитывают сыновей Платона и Даниила, а также новорожденного, пол и имя которого не известно.

В августе этого года стало известно, что супруги ждут третьего ребенка. ЧТобы объявить об этом, артист выбрал оригинальный вариант с фото, на котором жена позирует с обнаженным животиком и прикрывает лицо газетой с заголовком об ожидании ребенка. Сам Монатик позировал рядом - он тоже спрятался за газетой с надписью "У нас будет ребенок".

Монатик в третий раз стал отцом: первое фото малыша

Скриншот

Ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показала новорожденных дочерей и рассекретила их имена.

Также жена Позитива восхитила стильными фото на последнем месяце беременности.

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