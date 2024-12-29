Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська зізналася, чи боялася народжувати в 41 рік

Так, за словами Глінської, вона стикалася з упередженнями щодо материнства після 40 років.

Проте її діти є чудовим підтвердженням того, що все можливе.

"Я сама через це пройшла, багато чого почула. Ніби мій час уже минув. Але це не так, і мої діти є яскравим свідченням цього. І якщо буде воля Божа, то обов’язково в мене ще народяться дітки", - висловилася шеф-кухарка.

Ліза Глінська з чоловіком та дітьми (скріншот)

Вона також пояснила, чому вирішила оголосити про народження своїх малюків, хоча раніше в соцмережах заявляла, що "щастя любить тишу".

"За 12 років публічного життя я звикла ділитися зі своєю аудиторією всім. І тут я знала, що не зможу довго тримати найбільше щастя мого життя у секреті. Це була справа часу. Рано чи пізно я це зробила б", - сказала суддя шоу "МастерШеф".

Нагадаємо, 4 листопада Ліза Глінська стала мамою двох дівчаток, які з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину. Новонароджені важили 1980 та 1970 грамів, а їхній зріст становив 44 і 46 сантиметрів відповідно.

Діти Лізи Глінської (скріншот)

Свій перший досвід материнства Ліза пережила трагічно. У 25 років вона втратила дитину через недбалість лікарів у платному відділенні лікарні в Ялті, де понад 15 років тому проходили пологи.

Немовля народилося мертвим, і притягнути медиків до відповідальності родині так і не вдалося. За кілька тижнів після виписки чоловік Лізи відправився до лікарні за документами, але відділення вже було закрито, а всі архіви породіль загадково зникли.

Ця трагедія глибоко вплинула на життя Лізи. Вона віддалилася від чоловіка, замкнулася в собі, а згодом зовсім розірвала стосунки з ним. Відновити себе і знайти натхнення їй допомогла кулінарія.

У травні 2022 року Ліза Глінська вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Максим Большаков.