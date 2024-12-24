Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показала новорожденных дочерей и рассекретила их имена: трогательное видео

Кулинар отметила, что после того, как рассказала в своем блоге о рождении девочек, ей каждый день пишут сотни сообщений с поздравлениями и пожеланиями.

Также она рассекретила, как назвала детей. Она дала им имена Соломия и Полина.

"Мы, вместе с моими крохами - Соломийкой и Полюсей, поздравляем вас с наступающим Рождеством. В это время, когда сердца наполняются светом и надеждой, я хочу обратиться к вам с особыми словами любви и поддержки", - отметила Глинская.

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Звезда "МастерШеф" обратилась ко всем женщинам, которые мечтают стать мамами и тем, кто сейчас в положении.

"Для тех, кто мечтает стать мамой, кто носит в себе самые светлые мечты о материнстве, желаю вам безграничной веры и силы. Пусть все сбудется, пусть каждый день приносит новую надежду и покой. Пожалуйста, продолжайте верить, не теряя свет внутри", - написала кондитер.

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"Для тех, кто уже носит под сердцем новую жизнь, я понимаю ваши страхи и тревоги в это непростое время. Пусть Рождество принесет вам внутренний мир и уверенность в будущем. Ваше материнство - это самый большой подарок, и ваша стойкость является примером для всех нас", - отметила Глинская.

На трогательных кадрах она показала первую фотосессию своих дочерей. Лиза и ее супруг Максим Большаков держат на руках дочерей и просто-таки светятся от счастья.

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На кадрах с newborn-фотосессии крохотные малышки позируют в разных образах: с веночком и короной на голове, с милым зайкой в ручке. Малышки в основном спят, но иногда мило улыбаются родителям и фотографу.

Напомним, путь Лизы Глинской к материнству был не легким. 15 лет назад девушка потеряла ребенка из-за халатности врачей, которые не захотели сделать ей УЗД, а затем кесарево сечение. Ребенок родился мертвым из-за обвития пуповиной.

Из-за трагического события Глинская и ее первый супруг отдалились и вскоре развелись. Девушка, чтобы заглушить свою боль и хоть как-то отвлечься, начала заниматься кулинарией, затем решила попробовать свои силы на "МастерШеф".

После победы на шоу она полностью окунулась в новые обучения, проекты и работу.

Только в 2021 году стало известно, что кулинар в серьезных отношениях с Максимом Большаковым и собирается замуж.

В мае 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, возлюбленные расписались в вышиванках в одном из загсов Киева.

А в ноябре 2024 года пара стала счастливыми родителями двойни.

Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)