Виктор Розовый впервые рассказал, кто спас ему жизнь в момент тяжелого ранения на фронте

Виктор Розовый, который вернулся в "Лигу смеха" , раскрыл ранее неизвестные подробности о сложном ранении на фронте . В частности, актер и военнослужащий поделился, кому обязан "своей второй жизнью".

Об этом звезда высказался на своей странице в Instagram , а РБК-Украина (проект Styler) пишет детальнее, что известно.

Что рассказал Розовый

В посте Виктор вспомнил тот опасный день - 21 марта 2024 года, когда он получил осколочное ранение. Знаменитость отметил, что хорошо помнит людей, которые его спасли, и теперь решил поблагодарить спасителей уже публично.

"Я был на позиции, выставил винтовку и мы готовились их встречать. Но конечно перед заходом россияне должны были все подготовить, поэтому начался минометный обстрел. Не скажу, с какой мины я пошел спать с осколком в голове, потому что этого не помню. Но могу точно сказать, что в тот день мне очень сильно повезло, что именно тогда к нам отправили друзей (которых я на тот момент еще не знал) из 2-й и 3-й роты противотанкового батальона 3ОШБр", - написал Розовый.

"Среди которых был и боевой медик с позывным "Патрик", который в тот день сам себе пообещал, что на его смене двухсотых не будет. Как хорошо, что я не испортил ему статистику, потому что разочаровывать боевых медиков не надо. Знаю, что должен сильно поблагодарить друзей с позывными "Дед", "Иисус" и "Гун", - добавил он.

Виктор Розовый поблагодарил своих спасителей (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Розовый написал, что все они вместе с его напарником "Гуцулом", который на тот момент с тремя обломками в теле и неработающей рукой, сделали все для того, чтобы спасти ему жизнь.

Комик также отметил, что в той эвакуации участвовало еще немало людей, которым он всегда будет благодарен. После пережитого звезда "Лиги смеха" теперь празднует два дня рождения - оба они в марте.

Коллеги и поклонники поблагодарили спасателей актера-военнослужащего, а также самого Виктора за его отважную работу и вдохновляющую публичную деятельность.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно о службе и ранении Виктора Розового

После того как в начале полномасштабной российско-украинской войны комик присоединился к рядам ВСУ, в марте прошлого года он получил осколочное ранение в голову. Своевременная медицинская помощь спасла мужчину, после чего звезду ждала длительная реабилитация, которая продолжается до сих пор.

Летом прошлого года комик показывал шрамы после трепанации черепа, а также рассказывал о самочувствии. Несмотря на сложные пережитые испытания, Розовый продолжает шутить и своей силой духа вдохновляет соотечественников.

Кроме того, в марте 2024 года, накануне ранения и возвращения на фронт, военнослужащий женился - на своей любимой Ольге Мерзликиной.

Виктор Розовый и его жена (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, Виктор Розовый - член команды "Загорецкая Людмила Степановна", участник шоу "Игры приколов" и победитель "Лиги смеха". Также он ведет развлекательный YouTube-канал и время от времени общается с подписчиками, отвечая на их вопросы в stories.