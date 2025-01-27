Звезда "Ліги сміху" рассекретил, сколько тысяч долларов зарабатывает

Популярный украинский стендап-комик, звезда "Ліги сміху" Макс Вышинский, который ранее работал сценаристом "Квартала 95", рассказал, сколько зарабатывал раньше и сколько сейчас.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.
Комик отметил, что, работая сценаристом в популярном проекте, он не имел определенной ставки.
"Прошло у меня в концерт два номера, получил за два номера. Не прошло ничего, я получаю просто за эту дописку, когда пишу в другие номера своих коллег", - рассказал он.
В среднем оплата за один номер, который попал в концерт, была 500 долларов.
"То есть за один концерт можно было получить полторы-две тысячи", - отметил он.
Также он отметил, что подсчитывали и каждую шутку.
"Есть определенный бюджет, который распределяли на актеров, на сценаристов. Какие эти бюджеты, я никогда не задумывался", - подчеркнул Вышинский.
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Затем Алина Доротюк спросила, сколько может получить стендапер, если собирает Жовтневий палац.
"Это примерно 3,5-4 тысячи долларов. А если ты еще и организатор этого всего, то еще больше. С Дворца спорта я не знаю, сколько точно. Но что-то мне подсказывает, что 7 тысяч мест - то, скорее всего, много", - рассказал Максим Вышинский.
В то же время он подчеркнул, что он выступает не только на самых больших площадках страны.
"Ты можешь после Жовтневого поехать выступать и для 50-60 людей за 20-30 долларов, за 50 долларов", - подчеркнул он.
Макс Вышинский - известный стендап-комик из Хмельницкого, участник шоу "Гуднайт Клаб", "Ліги сміху", неоднократный победитель в "Розсміши коміка", автор студии "Квартал 95". В 2020-м стал первым украинским комиком, выступившим с сольным концертом в Жовтневом палаце, где собрал 6 тысяч зрителей.
Родился в 1990 году в Хмельницком. Окончил Киевский национальный экономический университет.
Женат, вместе с супругой воспитывает дочку Нику.