Звезда "Ліги сміху" рассекретил, сколько тысяч долларов зарабатывает

Сколько Вышинский зарабатывал в "Квартале 95"

Комик отметил, что, работая сценаристом в популярном проекте, он не имел определенной ставки.

"Прошло у меня в концерт два номера, получил за два номера. Не прошло ничего, я получаю просто за эту дописку, когда пишу в другие номера своих коллег", - рассказал он.

В среднем оплата за один номер, который попал в концерт, была 500 долларов.

"То есть за один концерт можно было получить полторы-две тысячи", - отметил он.

Также он отметил, что подсчитывали и каждую шутку.

"Есть определенный бюджет, который распределяли на актеров, на сценаристов. Какие эти бюджеты, я никогда не задумывался", - подчеркнул Вышинский.



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Сколько Вышинский зарабатывает как стендап-комик

Затем Алина Доротюк спросила, сколько может получить стендапер, если собирает Жовтневий палац.

"Это примерно 3,5-4 тысячи долларов. А если ты еще и организатор этого всего, то еще больше. С Дворца спорта я не знаю, сколько точно. Но что-то мне подсказывает, что 7 тысяч мест - то, скорее всего, много", - рассказал Максим Вышинский.

В то же время он подчеркнул, что он выступает не только на самых больших площадках страны.

"Ты можешь после Жовтневого поехать выступать и для 50-60 людей за 20-30 долларов, за 50 долларов", - подчеркнул он.



Макс Вышинский - известный стендап-комик из Хмельницкого, участник шоу "Гуднайт Клаб", "Ліги сміху", неоднократный победитель в "Розсміши коміка", автор студии "Квартал 95". В 2020-м стал первым украинским комиком, выступившим с сольным концертом в Жовтневом палаце, где собрал 6 тысяч зрителей.

Родился в 1990 году в Хмельницком. Окончил Киевский национальный экономический университет.

Женат, вместе с супругой воспитывает дочку Нику.