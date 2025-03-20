Звезда "Ліги сміху" присоединился к ВСУ: что известно

Байдак, который вместе с Сергеем Вавиловым выступал в шоу "Ліга сміху", подробнее рассказал, как сейчас живут все участники команды.

"Сергей Вавилов - аплодисменты ему. Мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит", - отметил он.

Никаких других подробностей, где именно служит и какие задачи выполняет Вавилов, юморист не стал раскрывать.

На видео этот момент можно посмотреть с 40:14.

Отметим, что в Instagram Вавилова последняя публикация сделана еще в сентябре 2024 года. Он нигде не афишировал, что присоединился к ВСУ.



Сергей Вавилов (фото: instagram.com/vavilov_ua)

Что известно про Сергея Вавилова

Вавилов участвовал в семи сезонах "Ліги сміху" и стал ее чемпионов в составе команды "Горобчик". Вавилов также пробовал сниматься в кино, играть в театре.

В 2022 году также увлекся IT-сферой. Сергей Вавилов стал победителем программы IT Generation, благодаря чему получил грант на обучение по направлению Project Management IT.



Сергей Вавилов (фото: instagram.com/vavilov_ua)

Кто еще из знаменитостей присоединился к ВСУ

В феврале 2025 года стало известно, что Популярный юморист, участник "Квартала 95" и тренер "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин тоже мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Судя по всему, сделал он это еще в конце 2024 года.

Также взял в руки оружие певец Миша Крупин. О своем желании стать добровольцем он заявил еще летом прошлого года. Тогда директор артиста подтвердил, что он проходит военно-лечебную комиссию (ВЛК) и дополнительные обследования.

20 февраля 2025 года Крупин написал в сети, что принимает поздравления и опубликовал фото в камуфляже.

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