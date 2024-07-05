Звезда "Квартала" показала, как "отгуляла" свадьбу с иностранцем: бренды, роскошь и блеск

На первой фотографии изображен момент поцелуя молодоженов в свадебных нарядах. В подписи к публикации, звезда поблагодарила всех, кто помог в организации праздника и добавила, что теперь они с Рисом - семья.

Ирина Сопонару с любимым (фото:instagram.com/irinasoponaru)

Поклонники артистки поздравили пару с событием и пожелали счастливой супружеской жизни. Вот некоторые из комментариев:

Кума, вы роскошны! Долгих счастливых лет семейной жизни!

Проклинаю вас... На искреннюю, живую, супружескую любовь!!!

Поздравления новой семье! Счастья, уважения и любви!

Самые искренние поздравления вам обоим! Вы выглядите потрясающе! Желаем много любви от нас всех и как можно больше счастливых моментов.

Ура! Поздравляю от всего сердца!!! Очень хорошие, я рада за тебя, Иринка. Уже столько лет слежу за тобой, что ты стала родной. Будь счастлива!

Ирина Сопонару с любимым (фото:instagram.com/irinasoponaru)

Для своего второго свадебного образа Ирина выбрала наряд от всемирно известного украинского дизайнера - Ивана Фролова. Бежевое платье с блестящими элементами прекрасно подчеркнуло красоту невесты. Любимый актрисы красовался в стильном черном костюме от люксового отечественного бренда - "ANDREAS MOSKIN".

Напомним, что познакомились молодожены в 2021 году в одном из заведений Киева. Ирина отмечала, что мужчина понравился ей не сразу, но уже через два года она согласилась стать женой британца. Пара сыграла свадьбу через год после признания Риса любимой.

Для события супруги выбрали образы с этническими мотивами. Ирина появилась в белом платье с вышивкой, а ее избранник был в национальной украинской одежде.