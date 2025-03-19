Звезда "Конотопской ведьмы" впервые стала мамой: пол ребенка и фото

Украинская актриса Оксана Жданова, которая сыграла одну из главных ролей в нашумевшем спектакле театра им. Франко "Конотопская ведьма", впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram театра.
Своему возлюбленному, актеру Михаилу Матюхину, с которым вместе играет в спектакле, она родила дочь.
"Радостная новость в нашей большой семье франковцев! У двух наших актеров родилась дочь. Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием. Желаем малышке расти здоровой, счастливой и окруженной безграничной любовью", - сказано в публикации.
Актриса со своим любимым на сцене (фото: instagram.com/frankotheatre)
Радостное событие произошло несколько дней назад.
"20:20 легкая любовь и мирный крик", - написала в своем блоге Оксана Жданова 15 марта.
Также она показала первое фото с ручкой малышки.
Звезда "Конотопской ведьмы" впервые стала мамой (фото: instagram.com/kszhd_)
В Stories актриса показала еще одно фото доченьки, однако пока что не рассекретила, как ее зовут.
Оксана Жданова показала дочку (скриншот)
Сегодня же Жданова и Матюхин поделились общим фото с подписью "Вот это да". На снимке актриса находится еще в интересном положении.
Оксана Жданова и Михаил Матюхин стали родителями (фото: instagram.com/kszhd_)
Девушка родилась в 1993 году в актерской семье: ее отец Виктор Жданов и мать Елена Хохлаткина. Семья долгое время проживала в Донецке. Там супруги вместе работал в Донецком украинском театре, но в 2014 году после оккупации артисты покинули город и переехали в Киев.
После окончания школы Оксана изучала театральное искусство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.
Работала в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (2013-2020). С 2020 года работает в театре им. Франко.
Оксана Жданова с Михаило Матюхиным (фото: instagram.com/frankotheatre)
В кино начала сниматься с 2011 года. Популярность пришла в 2014 году после главной роли в 95-серийной мелодраме "Дворняжка Ляля". Другим крупным проектом в карьере Ждановой стала работа над многосерийным фильмом "Нити судьбы" в 2016 году. Также снималась в лентах "Я работаю на кладбище", сериал "Первые дни", "11 детей с Моршина".
В спектакле "Конотопская ведьма" играет Елену.
Ее избранник Михаил Матюхин помимо работы в театре играет в группе Schmalgauzen.
Актриса в спектакле "Конотопская ведьма" (фото: instagram.com/frankotheatre)
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