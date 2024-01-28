RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Холостяка" рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери

Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса, участница реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

Так, фолловеры поинтересовались у Виктории, какое же гражданство у ее дочери Мишель, которая появилась на свет 1 января.

Актриса ответила, что девочка - гражданка США.

"Мишель - гражданка Соединенных Штатов Америки", - ответила звезда.

Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Также фаны спросили, планирует ли она обучать дочь украинскому языку.

"Обязательно, один из языков будет украинский", - отметила знаменитость.

Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Напомним, недавно Виктория, которая имеет силиконовые импланты, рассказала, возникают ли у нее проблемы с ГВ после рождения ребенка.

Она увеличила грудь задолго до беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостякблогеркадітизвезды шоу-бизнеса