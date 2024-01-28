Звезда "Холостяка" рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери

Украинская актриса, участница реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась, какое гражданство у ее новорожденной дочери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Так, фолловеры поинтересовались у Виктории, какое же гражданство у ее дочери Мишель, которая появилась на свет 1 января.
Актриса ответила, что девочка - гражданка США.
"Мишель - гражданка Соединенных Штатов Америки", - ответила звезда.
Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Также фаны спросили, планирует ли она обучать дочь украинскому языку.
"Обязательно, один из языков будет украинский", - отметила знаменитость.
Виктория Варлей с дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Напомним, недавно Виктория, которая имеет силиконовые импланты, рассказала, возникают ли у нее проблемы с ГВ после рождения ребенка.
Она увеличила грудь задолго до беременности.
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