Звезда "Холостяка" объявила о беременности необычным способом (видео)

Сделать это она решила оригинальным способом. Марина Голд записала ролик, на котором держит бокал с красным вином в руке, а затем выливает его на траву. То же самое делает и ее супруг, имя которого она пока что не рассекретила в сети.

Затем экс-участница "Холостяка" достает из сумочки бутылочку с соской - таким образом намекая, что вечеринки и алкоголь она скоро заменит на будни молодой мамы.

В конце она поворачивается боком - в таком ракурсе можно заметить ее округлившийся животик.

Участница "Холостяка" беременна первенцем (скриншот)

"Baby coming 2025 (ребенок появится в 2025 году - ред.)", - гласит надпись на видео.

В комментариях к публикации тут же принялись поздравлять пару с будущим пополнением.

Кто такая Марина Голд

Голд участвовала в 12-м сезоне шоу "Холостяк" (2022), где главным героем был актер и предприниматель Алекс Топольский. На момент съемок ей было 26 лет.

Родом из Харькова, работала там косметологом.

Во время съемок призналась, что сделала несколько пластических операций по изменению формы носа и груди, а также увеличивала губы.

Проект "Холостяк" Марина Голд покинула в шаге от финала и не скрывала, что влюбилась в главного героя. Однако, как она потом рассказывала, в жизни Топольский оказался другим человеком.

Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)

После начала полномасштабного вторжения РФ она переехала в США. Тут она встретила своего будущего мужа - он украинец, но уже много лет проживает в Америке.

Отношения пары развивались довольно стремительно: они встречались пять месяцев, в феврале 2025 года бойфренд сделал ей предложение, а уже в апреле пара сыграла свадьбу. По словам Марины Голд, торжество они организовали за 10 дней.

Марина Голд со своим возлюбленным (фото: instagram.com/marynagold1)