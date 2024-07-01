Тина Кароль ошеломила фанатов своим прессом. В чем секрет?
Певица Тина Кароль похвасталась фото подтянутого тела и поразила фанатов своим прессом. Звезда не скрывает, что такие формы - не генетика, а результат упорного труда.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит певица в свои 39 лет и в чем секрет ее стройности.
В своем канале певица запостила пару фотоснимков. На фотографиях в зеркале хороша видна прекрасная форма селебрити. Особое внимание звезда сделала на своем животе.
"Кто рано встает, тому пресс дает", - подписала публикацию Тина.
Тина Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)
В комментариях к публикации у пользователей разделилось мнение о фигуре Тины. Кто-то пишет восторженные комплименты женщине, а кто-то обвиняет ее в издевательстве над собой. Вот некоторые из комментариев:
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Ваау, ну спортсменка!
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Красотка наша
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Ваууу, какая спортивная женщина! Лучшая!
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Тина, зачем вы так худеете, не издевайтесь над собой. Вы очень милая с щечками, мы хотим, чтобы у вас было все хорошо, и вы так не издевались над собой и своим телом.
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Тино, вы просто издеваетесь над собой. Перестаньте так худеть. Вы нам очень нравитесь, но не нужно так поступать. Верните свою старую талию. Вы были невероятно красивы. Мы хотим, чтобы вы были здоровы, а не издевались над собой.
39-летняя звезда занимается одним из самых тяжелых уровней йоги - аштанга-йога. Кароль часто делится в социальных сетях своими успехами в спорте.
Недавно, она вместе с Дашей Квитковой провела совместную тренировку, во время которой певица поразила блогершу своими навыками.
В результате этого видео в социальной сети TikTok появился забавный тренд, в котором пользователи под запись со словами Кароль об аштанге-йоге показывают своих домашних питомцев и просто смешные ситуации.
July 1, 2024
July 1, 2024
Ранее мы рассказывали, что Маша Ефросинина откровенно ответила на вопросы о сексе.
Также мы писали, что певица KOLA заявила, что коллеги по шоу-бизнесу пытаются ее "слить".
При создании материала были использованы источники: пост в Telegram-канале Кароль, видео из TikTok-страниц с названиями " szprot_europejski" та "a.budakova".