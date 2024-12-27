Звезда "Голосу країни " впервые станет мамой: фото с животиком

Так, 25-летняя исполнительница отметила, что она сразу же отметила изменения в себе.

"Про беременность я начала подозревать, когда не могла налюбоваться собой в зеркале. Я чувствовала себя полной сил и энергии! Мы планировали пополнение в семье, поэтому когда увидели две полоски на тесте - плакали от счастья и благодарили Бога и ребенка за то, что выбрала именно нас своими родителями", - отметила Грицаенко.

Грицаенко беременна (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Также певица поделилась, что самым сложным в беременности были первые месяцы, когда ее мучал сильный токсикоз.

Певица показала свое первое фото с животом (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

"Сложным был, конечно, первый триместр, потому что у меня был сильный токсикоз. Было сложно быть жизнеспособным, работать в кадре", - отметила Инесса.

Певица рассказала и о том, как ее поддерживал муж.

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"И я благодарна своему мужу, что он максимально меня поддерживал и заботился о нас. Самое прекрасное, конечно, уже со второго триместра: ты впервые слышишь движения своего ребенка. Это до слез", - отметила она.

К слову, в интервью группа SESTRA также объявила о своем распаде.

Участницы группы (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Что известно про Инессу Грицаенко

Девушке 25 лет.

В Киев она переехала в 14 лет и начала выступать в разных клубах, чтобы заработать себе на жизнь. Впрочем, Грицаенко всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны.

На проекте "Голос країни-12" девушка подарила неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов "Гуси". К ней развернулись все тренеры шоу, но своей наставницей Грицаенко выбрала Надю Дорофееву, однако выиграть в проекте ей не удалось.

Также она принимала участие в пятом сезоне шоу "X-фактор".

Вместе со своей сестрой Алиной Назаришиной, которая играет на саксофоне, Инесса Грицаенко в 2022 году создала группу SESTRA. За два года девушки создали 25 песен.

Артистки успели завоевать свою аудиторию, а их песни "У мирному Києві" и "Молюся і вірю" стали настоящими хитами.

Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Что известно о личной жизни Инессы Грицаенко

О своем муже Грицаенко практически ничего не рассказывает и не показывает его лицо в сети.

Известно, что пара познакомилась через общих знакомых. Девушка отметила, что это именно тот человек, который залечил ее раны.

Осенью пара сыграла свадьбу, на которой были только самые близкие друзья и родственники. Отец певицы сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, но ему удалось вырваться на несколько дней на праздник дочери.