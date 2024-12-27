Зірка "Голосу країни" вперше стане мамою: фото з животиком

Так, 25-річна виконавиця зазначила, що вона одразу ж помітила зміни в собі.

"Про вагітність я почала підозрювати, коли не могла намилуватися собою в дзеркалі. Я відчувала себе сповненою сил та енергії! Ми планували поповнення в сім'ї, тож коли побачили дві смужки на тесті - плакали від щастя і дякували Богові та дитині за те, що обрала саме нас своїми батьками", - зазначила Грицаєнко.

Грицаєнко вагітна (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Також співачка поділилася, що найскладнішим у вагітності були перші місяці, коли її мучив сильний токсикоз.

Співачка показала своє перше фото з животом (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

"Складним був, звичайно, перший триместр, тому що у мене був сильний токсикоз. Було складно бути життєздатним, працювати в кадрі", - зазначила Інеса.

Співачка розповіла і про те, як її підтримував чоловік.

Скриншот

"І я вдячна своєму чоловікові, що він максимально мене підтримував і дбав про нас. Найпрекрасніше, звичайно, вже з другого триместру: ти вперше чуєш рухи своєї дитини. Це до сліз", - зазначила вона.

До слова, в інтерв'ю гурт SESTRA також оголосив про свій розпад.

Учасниці гурту (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Що відомо про Інесу Грицаєнко

Дівчині 25 років.

До Києва вона переїхала в 14 років і почала виступати в різних клубах, щоб заробити собі на життя. Утім, Грицаєнко завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни.

На проєкті "Голос країни-12" дівчина подарувала несподіване джазове звучання одному з найпопулярніших хітів "Гуси". До неї розвернулися всі тренери шоу, але своєю наставницею Грицаєнко обрала Надю Дорофєєву, проте виграти в проєкті їй не вдалося.

Також вона брала участь у п'ятому сезоні шоу "X-фактор".

Разом зі своєю сестрою Аліною Назаришиною, яка грає на саксофоні, Інеса Грицаєнко у 2022 році створила гурт SESTRA. За два роки дівчата створили 25 пісень.

Артистки встигли завоювати свою аудиторію, а їхні пісні "У мирному Києві" та "Молюся і вірю" стали справжніми хітами.

Інесса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Що відомо про особисте життя Інесси Грицаєнко

Про свого чоловіка Грицаєнко практично нічого не розповідає і не показує його обличчя в мережі.

Відомо, що пара познайомилася через спільних знайомих. Дівчина зазначила, що це саме та людина, яка загоїла її рани.

Восени пара зіграла весілля, на якому були тільки найближчі друзі та родичі. Батько співачки зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, але йому вдалося вирватися на кілька днів на свято доньки.