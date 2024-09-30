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Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленных

Понедельник 30 сентября 2024 11:50
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Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленных Ксения Вертинская (фото: instagram.com/kseniyavertinska)
Автор: Катерина Собкова

Дочь народного артиста Украины Алексея Вертинского, актриса Ксения Вертинская вчера, 29 сентября, вышла замуж.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

34-летняя актриса вышла замуж на своего коллегу - актера Игоря Рубашкина, который старше своей избранницы на 12 лет.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхАтмосфера праздника (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Выездную церемонию провели в одном из загородных комплексов столицы среди вековых деревьев. Пара тщательно подготовилась к празднику: особую атмосферу создавала необычная арка и декор, который был расставлен на локации.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхПраздничная локация (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Провести церемонию доверили известной ведущей и актрисе Лилии Ребрик. Она приехала на праздник вместе со своим супругом, хореографом Андреем Диким и детьми.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхДочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхДочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Среди гостей был отец Ксении, актрисы Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая и Алена Алымова.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхГости на свадьбе (фото: instagram.com/kseniyavertinska)

Как выглядели жених и невеста

Для особого дня актриса выбрала лаконичное платье в длине миди с корсетом и пышной юбкой. Завершали образ невесты фата, букет, неброское украшение на шее и коричневые туфли-лодочки на каблуках.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленных

Образы жениха и невесты (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Игорь Рубашкин для церемонии бракосочетания выбрал белую рубашку, бежевые брюки и жилет с пуговицами контрастного цвета. Свой образ он дополнил бутоньеркой с цветами и обувью коричневого цвета - под стать невесте.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхОбразы жениха и невесты (скриншот)

Что известно об избраннике Вертинской

Рубашкин родился в Киеве в семье актеров. С 2000 года - артист Нового драматического театра на Печерске, с 2004 года вошел в состав коллаборации "Бенюк и Хостикоев". За свою карьеру снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. В 2017 году Рубашкину присвоили звание заслуженного артиста Украины.

Для 46 летнего Рубашкина этот брак стал третьим: первой женой артиста была Елена Лазович, а второй Олеся Власова - в этом браке у них родились две дочери Полина и Варвара. Обе экс-супруги также связаны с актерской средой.

У Ксении Вертинской также есть ребенок от предыдущих отношений - дочь София (отец ребенка - актер Даниил Маржец). Для актрисы этот брак стал первым.

Дочь известного украинского актера вышла замуж: чувственные фото влюбленныхКсения Вертинская с коллегами и супругом (фото: instagram.com/kseniyavertinska)

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