Звезда "Голосу країни" сообщил, что у него рак

Известный украинский музыкант и участник "Голосу країни-11" Виктор Никифоров, выступающий под творческим псевдонимом Gorim, сообщил, что у него рак.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, свой пост артист начал с того, что он не просто так "изменил стиль".

"Это я, можно сказать, предвижу события. У меня рак - лимфома Ходжкина 2 ст. И я сейчас нахожусь на химиотерапии. Я не собираюсь делать никаких сборов (по крайней мере, пока) мы справляемся своими силами. Лечат меня в Институте рака, чувствую себя хорошо", - заверил Виктор.

Также исполнитель сказал, что решил поделиться своей историей, потому что сейчас это важный аспект его жизни, который со временем лечения трудно будет скрыть.

Виктор Никифоров (фото: instagram.com/gorim_music)

"Поэтому к моей музыкальной и творческой жизни, за которой вы следите, сейчас еще добавятся еще некоторые вещи по прохождению лечения и моей борьбы с болезнью", - добавил певец.

По словам Gorim, в его семье и окружении уже сталкивались с этим тяжелым недугом, который они удачно побороли.

"Пройдем еще раз. Всех целую, обнимаю и делаю музло", - подытожил Никифоров.

Что известно о Викторе Никифорове

Виктор дважды участвовал в шоу "Голос країни" - в 2017 и 2021 годах. Первый раз он присоединился к команде фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина, который, как и сам Виктор, родом из Харькова.

Во второй раз на шоу артист выбрал наставником Тину Кароль. Однако в обоих сезонах он не дошел до финала.