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Зірка "Голосу країни" повідомив, що у нього рак

Четвер 01 серпня 2024 09:20
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Зірка "Голосу країни" повідомив, що у нього рак Віктор Нікіфоров (фото: instagram.com/gorim_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український музикант і учасник "Голосу країни-11" Віктор Нікіфоров, який виступає під творчим псевдонімом Gorim, повідомив, що у нього рак.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Так, свій допис артист почав з того, що він не просто так "змінив стиль".

"Це я, можна сказати, передбачаю події. В мене рак - лімфома Ходжкіна 2 ст. І я зараз знаходжуся на хіміотерапії. Я не збираюсь робити ніяких зборів (принаймні, поки що) ми справляємося своїми силами. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре", - запевнив Віктор.

Також виконавець сказав, що вирішив поділитися своєю історією, бо зараз це важливий аспект його життя, який з часом лікування важко буде приховати.

Зірка &quot;Голосу країни&quot; повідомив, що у нього рак

Віктор Нікіфоров (фото: instagram.com/gorim_music)

"Тож до мого музичного і творчого життя, за яким ви слідкуєте, зараз ще додадуться ще деякі речі з проходження лікування і моєї боротьби з хворобою", - додав співак.

Зі слів Gorim, в його родині та оточенні вже зіштовхувалися з цим важким недугом, який вони вдало побороли.

"Пройдемо ще раз. Всіх цілую, обіймаю і роблю музло", - підсумував Нікіфоров.

Що відомо про Віктора Нікіфорова

Віктор двічі брав участь у шоу "Голос країни" - у 2017 і 2021 роках. Першого разу він приєднався до команди фронтмена гурту 5'nizza Сергія Бабкіна, який, як і сам Віктор, родом із Харкова.

Вдруге на шоу артист обрав наставником Тіну Кароль. Однак в обох сезонах він не дійшов до фіналу.

Нещодавно відома українська телеведуча повідомила, що у неї рак.

Також Харчишин розповів про складний діагноз 16-річного сина.

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