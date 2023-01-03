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Звезда "Голоса страны" показала очень красивое видео на саундтрек к фильму "Щедрик"

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 14:33
Звезда "Голоса страны" показала очень красивое видео на саундтрек к фильму "Щедрик" Кадр из видео на песню "Я відчуваю тебе"
Автор: Дмитрий Войналович

Победительница шоу "Голос країни" Оксана Муха и лидер группы Kozak System Иван Леньо презентовали очень красивое видео на песню "Я відчуваю тебе", ставшую саундтреком к фильму "Щедрик".

В клипе использованы кадры из фильма, а также снятые сцены с Иваном и Оксаной в реальных декорациях ленты.

Сама песня "Я відчуваю тебе" стала одной из главных музыкальных тем долгожданной ленты.

Она рассказывает о любви главных героев, которая переживает любые препятствия, продолжается несмотря ни на что.

Что известно о фильме "Щедрик"

"Щедрик" - это историческая драма украинско-польского производства.

История происходит во время Второй мировой войны в Ивано-Франковске.

На грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны оказались три семьи, живущие под одной крышей. Украинская, еврейская и польская семьи все одинаково почувствовали на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР.

В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу.

Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из памяти.

Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Лента выходит в широкий национальный прокат 5 января.

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