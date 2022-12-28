5 крутых украинских фильмов, которые можно смотреть во время блэкаута
Пока энергетики показывают настоящие чудеса для сохранения энергосистемы нашей страны, мы с вами можем подготовиться к следующим отключениям. Кроме заряженных павербанков, свечей и запаса воды, нужно подумать и о досуге.
С начала блэкаутов украинцы все чаще стали скачивать контент, ведь это экономит заряд смартфона и позволяет интересно отдыхать даже без интернета. В частности, легально это сделать можно и в приложении MEGOGO.
Для этого вам необходимо:
- Установить мобильное приложение и авторизироваться
- Найти любимый контент и скачать, когда есть интернет
- Готово!
А чтобы вы не тратили время на выбор, мы подготовили подборку топовых украинских фильмов, доступных для загрузки. Выбирайте самый интересный, сохраните, когда есть связь, и включайте при отключении.
Максим Оса та золото Песиголовця IMDb: 7,5
Осенью 1636 года пять козаков должны были доставить на Сечь золото от польского короля. Но дорогой клад исчез, а выжить удалось только одному, и то ненадолго. Именно он рассказал о трагической гибели побратимов Максиму Осе, который и стал главным подозреваемым в глазах короля Йозефа Пшелуцкого. Теперь козаку необходимо найти настоящего врага и побороть зверя…
Интересный факт
Режиссер фильма Мирослав Латик отпустил усы и дал обет носить их до завершения съемок. И только в последний день после "Стоп, снято" - он побрился прямо перед командой.
Снайпер. Білий Ворон IMDb: 6,3
Обычный учитель Николай Вороненко и его жена - искренние пацифисты и экозащитники. Чтобы быть ближе к природе, они решили поселиться в землянке недалеко от Горловки. Но в эту идиллию вмешалась война. Николай потерял все, ради чего жил, и теперь имеет только одну цель - отомстить. Отомстить со снайперской винтовкой в руках.
Интересный факт
В съемках приняли участие настоящие военные с опытом: бойцы из зоны АТО и Национальной гвардии Украины. Также актеры и режиссер консультировались с инструктором по снайпингу и проходили обучение. А сейчас исполнитель главной роли - Павел Алдошин - защищает страну на фронте.
Все буде ОК IMDb: 5,5
После расставания с любимым и потери бизнеса, Лиза решает поехать на заработки в Польшу. Но бокал игристого, выпитого вместе с подругой, приводит его не в тот автобус. Поэтому, проснувшись на украинском курорте Буковель вместо польского Буковца, девушка окончательно падает духом. Но разве зимние Карпаты оставят ее без новогодних чудес?
Интересный факт
Хотя фильм и стал одной из самых кассовых украинских лент 2021 года, бюджет на него был скудным. Режиссеру даже пришлось продать ради него машину.
Толока IMDb: 7,2
Драма, основанная на произведении Тараса Шевченко "У тієї Катерини", стала метафорическим путешествием в историю Украины на 400 лет. Из-за сюжетной линии женской любви, лента доказывает - очередная война разрушит дом, но новое поколение соберется на толоку и поднимет его из руин.
Интересный факт
С начала замысла до съемок фильма прошло более 46 лет, а первый сценарий был завершен в 1995 году. Финальную версию создавали под влиянием событий в Украине 2013-2014 годов.
Віддана IMDb: 6,4
Страшный пожар забрал у доктора Ангора любимую жену. Но ему удалось спасти свою дочь Адель и дочь прислуги Стефанию. Убитый горем мужчина решает не идти на конфликт с совестью и начинает воспитывать их вместе. Но спустя годы все же возникает вопрос: сестры они или хозяйка и служанка?
Интересный факт
Проект задумывался как международный. Вышло, что украинку Стефу играла польская актриса Марианна Янушевич, а полячку Адель - украинка Алеся Романова.
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