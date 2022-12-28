5 крутых украинских фильмов, которые можно смотреть во время блэкаута

Пока энергетики показывают настоящие чудеса для сохранения энергосистемы нашей страны, мы с вами можем подготовиться к следующим отключениям. Кроме заряженных павербанков, свечей и запаса воды, нужно подумать и о досуге.

С начала блэкаутов украинцы все чаще стали скачивать контент, ведь это экономит заряд смартфона и позволяет интересно отдыхать даже без интернета. В частности, легально это сделать можно и в приложении MEGOGO.

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А чтобы вы не тратили время на выбор, мы подготовили подборку топовых украинских фильмов, доступных для загрузки. Выбирайте самый интересный, сохраните, когда есть связь, и включайте при отключении.

Осенью 1636 года пять козаков должны были доставить на Сечь золото от польского короля. Но дорогой клад исчез, а выжить удалось только одному, и то ненадолго. Именно он рассказал о трагической гибели побратимов Максиму Осе, который и стал главным подозреваемым в глазах короля Йозефа Пшелуцкого. Теперь козаку необходимо найти настоящего врага и побороть зверя…

Интересный факт

Режиссер фильма Мирослав Латик отпустил усы и дал обет носить их до завершения съемок. И только в последний день после "Стоп, снято" - он побрился прямо перед командой.

Обычный учитель Николай Вороненко и его жена - искренние пацифисты и экозащитники. Чтобы быть ближе к природе, они решили поселиться в землянке недалеко от Горловки. Но в эту идиллию вмешалась война. Николай потерял все, ради чего жил, и теперь имеет только одну цель - отомстить. Отомстить со снайперской винтовкой в руках.

Интересный факт

В съемках приняли участие настоящие военные с опытом: бойцы из зоны АТО и Национальной гвардии Украины. Также актеры и режиссер консультировались с инструктором по снайпингу и проходили обучение. А сейчас исполнитель главной роли - Павел Алдошин - защищает страну на фронте.

После расставания с любимым и потери бизнеса, Лиза решает поехать на заработки в Польшу. Но бокал игристого, выпитого вместе с подругой, приводит его не в тот автобус. Поэтому, проснувшись на украинском курорте Буковель вместо польского Буковца, девушка окончательно падает духом. Но разве зимние Карпаты оставят ее без новогодних чудес?

Интересный факт

Хотя фильм и стал одной из самых кассовых украинских лент 2021 года, бюджет на него был скудным. Режиссеру даже пришлось продать ради него машину.

Драма, основанная на произведении Тараса Шевченко "У тієї Катерини", стала метафорическим путешествием в историю Украины на 400 лет. Из-за сюжетной линии женской любви, лента доказывает - очередная война разрушит дом, но новое поколение соберется на толоку и поднимет его из руин.

Интересный факт

С начала замысла до съемок фильма прошло более 46 лет, а первый сценарий был завершен в 1995 году. Финальную версию создавали под влиянием событий в Украине 2013-2014 годов.

Страшный пожар забрал у доктора Ангора любимую жену. Но ему удалось спасти свою дочь Адель и дочь прислуги Стефанию. Убитый горем мужчина решает не идти на конфликт с совестью и начинает воспитывать их вместе. Но спустя годы все же возникает вопрос: сестры они или хозяйка и служанка?

Интересный факт

Проект задумывался как международный. Вышло, что украинку Стефу играла польская актриса Марианна Янушевич, а полячку Адель - украинка Алеся Романова.