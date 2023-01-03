Зірка "Голосу країни" показала дуже красиве відео на саундтрек до фільму "Щедрик"

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха та лідер гурту Kozak System Іван Леньо презентували дуже красиве відео на пісню "Я відчуваю тебе", яка стала саундтреком до фільму "Щедрик".

У кліпі використані кадри з фільму, а також спеціально відзняті сцени з Іваном та Оксаною у реальних декораціях стрічки.

Сама пісня "Я відчуваю тебе" стала однією з головних музичних тем довгоочікуваної стрічки.

Вона розповідає про кохання головних героїв, яке переживає будь-які перешкоди, триває понад усе.

Що відомо про фільм "Щедрик"

"Щедрик" - це історична драма українсько-польського виробництва.

Історія відбувається у часи Другої світової війни в Івано-Франківську.

На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР.

У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу.

Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті.

Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Стрічка виходить у широкий національний прокат 5 січня.