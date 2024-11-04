Известный рэпер рассекретил подробности своей службы в Нацгвардии

Что на этот счет сказал артист, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину для выпуска проекта "МузТренд".

Артем Лоик рассказал о службе

Так, он поделился, что не был в числе тех, кто оставался на передовой, но работал и работает психологом.

"У меня еще не было таких ситуаций, когда я был на линии огня или где-то еще. Я занимаюсь другим. Я являюсь инструктором отделения оперативно-психологической работы. Я психолог", - озвучил подробности артист.

Звезда, как известно, присоединился к рядам ВСУ еще на четвертый день полномасштабной войны. Тогда он стал на военный учет и ждал, пока его позовут в армию. Параллельно с этим артист начал заниматься волонтерством и гуманитарной помощью и понял, что в этой сфере также может быть очень полезным.

"На концертах мы собирали очень много денег. И когда прошло время, я увидел, что уже не такое эффективное, потому что, к сожалению, люди устали. Я понял: надо что-то менять. Я встретился с командованием и сказал: "Дайте мне поле, я буду действовать. Я хочу быть эффективным". На общественных началах я работал с освобожденными военными индивидуально и коллективно. Я знал, что это действует", - сказал исполнитель.

скриншоты из интервью

Как известно, Лоик продолжает, кроме своих рабочих обязанностей, также выступать перед защитниками на передовой. Он исполняет песни, читает стихи, а после концертов общается с солдатами. Кроме того, Артем поделился историей о том, насколько важно творчество в наше время.

"Была такая ситуация: я поехал на передовую выступать, нужно было подсоединить колонку, а военный спал. Ну, он не спал, а просто так вернулся. И я спросил: "А где у вас здесь можно подсоединиться?" Он сказал: "Иди нах*й". Он даже не вернулся, измучен был. Я подумал, что будет тяжело, но стал читать, говорить. И после выступления он ко мне подошел, извинился, и мы говорили 20 минут" - рассказал Артем.

Знаменитость живет в столице, однако ездит в командировки. Он говорит, что любая воинская часть может вызвать его для исполнения рабочих обязанностей.

Артём Лоик работает психологом в НГУ (фото: instagram.com/artemloik)

Напомним, Артем Лоик, получивший известность благодаря участию в шоу "Х-Фактор" и "Украина имеет талант-3", читает свои треки в основном на политические и моральные темы.

35-летний артист оказывался в центре критики и скандалов из-за того, что после начала войны на востоке Украины продолжал гастролировать с Лепсом как дополнительный исполнитель по городам России. Свою гражданскую позицию он изменил только после начала полномасштабной российской агрессии.